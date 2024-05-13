السيسي عن تطوير مسجدي السيدة زينب: بيت ربنا ما يتعملش إلا صح

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تطوير مسجدى السيدة زينب والحسين قائلا: "فيه كتير قالوا إن الحكومة والرئيس السيسي دايما بيحب يعمل كل حاجة زيادة عن اللزوم شوية .. قالك شوف المسجد بتاع السيدة زينب والحسين.. أه طبعا لما أخش أعمل وأرفع كفاءة مسجد يبقا أدهنه من بره وخلاص؟.. لا.. ده بيت ربنا ميتعملش إلا صح".

وقال “السيسي” خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل للتنمية المستدامة، اليوم الإثنين، إنه: "اللى عنده فيلا وشقة بيحاول يعمله زى الفل .. ولما أجي أعمل بيت ربنا أعمله أى كلام؟ بنحاول نعمل أقل تكلفة في أقصر وقت وأقل سعر علشان الحاجة تطلع للناس وتستفيد بيها".

وأوضح السيسي: "إحنا خلينا مسار العمل فيه بالطريقة اللي ماشيين فيها دلوقتى، والقطاع الخاص مهم جدا جدا إدارته للمشروعات متقدمة وناجحة وكفاءة الأداء محل اعتبار في أي عمل بيقوموا بيه".

وقد أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي جولة تفقدية داخل مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالضبعة.

ويعد مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أكبر الكيانات فى العالم فى مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعى والاقتصاد البيئى والمشروعات التكاملية.

ويعد موقع المشروع من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.

وطبقًا لخطة تطوير مشروع مستقبل مصر وحرصًا على التوسعات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، تم البدء في إنشاء منطقتين صناعيتين منها المنطقة الصناعية الأولي على مساحة 1000 فدان.