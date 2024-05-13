عاجل| حزب الله يعلن استهداف جنود الاحتلال غرب ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية

أعلن حزب الله اللبناني، استهداف جنود الاحتلال غرب ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وأوقعنا بينهم إصابات مؤكدة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح حزب الله، استهداف عددا‏ من جنود الاحتلال في غرفة مجهزة بالمعدات التجسسية قرب موقع الجرداح وأوقعناهم بين قتيل وجريح، بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية.

أفادت وسائل عبرية بأن صفارات الإنذار تدوي في كفار جلعادي، مرجليوت، ومسكاف عام في إصبع الجليل.

وقالت مصادر لبنانية أن حزب الله دخل في الاشتباك الدائر حاليًا بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال من لبنان مستهدفًا مواقع للاحتلال .

وتخوض حماس في هذا الوقت حربًا شرسة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح .

أكدت مصادر فلسطينية، استمرار الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، وهناك استهدافات كثيفة جدًا بمحيط مراكز الإيواء الذي يتمركز فيه آلاف من النازحين، ممن نزحوا من مناطق عدة من شمال قطاع غزة، وهناك تقدم لآليات الاحتلال على مفترق صلاح الدين لقوات الاحتلال.

ويُسمع في الحين والآخر استهدافات من طائرات الاحتلال بالمدفعية وإطلاق نار بشكل كثيف جداً في المناطق الشرقية من جباليا البلد.