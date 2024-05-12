الأحد 12 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. حزب الله يدعم حماس بضربة تهز أصبع الجليل

بوابة الوفد الإلكترونية

أفادت وسائل عبرية، بأن صفارات الإنذار تدوي في كفار جلعادي، مرجليوت، ومسكاف عام في إصبع الجليل.

وقالت مصادر لبنانية أن حزب الله دخل في الاشتباك الدائر حاليا بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال من لبنان مستهدفا مواقع للاحتلال .

وتخوض حماس في هذا الوقت حربا شرسة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح .

أكدت مصادر فلسطينية، استمرار الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، وهناك استهدافات كثيفة جدا بمحيط مراكز الإيواء الذي يتمركز فيه الاف من النازحين، ممن نزحو من مناطق عديدة من شمال قطاع غزة، وهناك تقدم لآليات الاحتلال على مفترق صلاح الدين لقوات الاحتلال  . 

و يُسمع في الحين والآخر استهدافات من قبل طائرات الاحتلال بالمدفعية وإطلاق نار بشكل كثيف جداً في المناطق الشرقية من جباليا البلد .

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