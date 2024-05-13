توريد 197 ألف طن قمح شون وصوامع المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع ، في استقبال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024 ، حيث تم توريد 197 ألف طن من الأقماح منذ بدء الموسم ، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً ، تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة ، لإستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من المحصول.

مشيراً ، إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة ، بلغت 216 ألف فدان لهذا العام ، وشدد المحافظ ، على ضرورة التحقق من جودة الأقماح ، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع ، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين ، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين ، وكافة الأجهزة المعنية، لمتابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً ، لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع .

كما وجه المحافظ ، وكيل وزارة التموين بالمنيا ، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات ، التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون ، بالتعاون مع الوحدات المحلية ، ومباحث التموين ، مع تفعيل قانون حظر نقل اى كميات من القمح خارج حدود المحافظة ، إلا بتصريح من مديرية التموين ومصادرة الكميات المضبوطة ، وتحرير محضر للسيارات المخالفة للقانون بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبه ، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن أعمال التوريد بدأت منذ الإثنين 15 أبريل الماضي ، وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم ، لافتاً ، إلى المتابعة الدورية لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة ، فضلاً عن تذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين ، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة ، وحفاظاً على سلامة المحصول بإعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية المهمة ، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، قد أعلن بدء موسم توريد محصول القمح للعام الحالي 2024 الإثنين 15 إبريل الجارى ، بكافة صوامع وشون المحافظة ، موجهاً بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية ، وتذليل أية عقبات قد تواجه الموردين ، و تكوين لجان متابعة للإشراف على عملية التوريد ، إلى جانب تشكيل غرف عمليات فرعية بمديرية التموين وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة .

واكد المحافظ ، جاهزية 42 موقعا تخزينياً لإستقبال الأقماح خلال الموسم الحالي ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وضمن خطة الدولة للاكتفاء الذاتي ، وتوفير مخزون آمن من محصول القمح بوصفه محصولاً استراتيجيا ، خاصة فى ظل ما يشهده العالم من اضطرابات وأزمات اقتصادية وسياسية ، لافتا إلى أن المنيا تسعى للمحافظة على كونها من المحافظات الأولى ، فى زراعة و توريد القمح ، حيث حققت فى العام الماضى نسبة توريد تجاوزت المستهدف بنسبة 135% .

وأشار المحافظ ، إلى أهمية تكثيف حملات توعية الموردين بكافة سبل الدعم المقدمة من الدولة ، وتحفيزهم لعمليات التوريد ، وفقا لقرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين ، ليصل سعر الإردب إلى 2000 جنيها نقاوة 23.5 قيراط ، و1950 جنيها نقاوة 23 قيراط ، و1900 جنيه نقاوة 22.5 لموسم العام الحالي.