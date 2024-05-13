الأيدى العاملة ثروة صناعة المستقبل ندوة مجمع اعلام قــنا

شدد يوســف رجب مدير مجمع اعلام قـــنا على أهمية دور الأيدى العاملة فى صناعة ماضى وحاضر ومستقبل الوطن، والوقاية من حروب الجيل الرابع المتمثلة فى نشر الشائعات والأفكار الهدامة وتصدير الإحباط للمجتمع، عبر وسائل السوشيال ميديا والفضاء التكنولوجي.

وقال مدير اعلام قــنا، نحن أصحاب حضارة لأكثر من سبعة آلاف سنة، وقهرنا المستحيل ببناء السد العالى ومجمع مصانع الألومنيوم بصحراء نجع حمادى الذى ينافس مصانع الألمنيوم على مستوى العالم.

وأضاف"رجب"، وأن محافظة قــنا تحتضن ثلاث مصانع للسكر فى مراكز قوص ودشـــنا ونجع حمادى وبها آلاف العمال من شتى أنحاء الجمهورية.

وأشار، إلى احتضان المنطقة الصناعية بمركز فقط لمصنعى أسمنت قــنا والنهضة، وبعض المشروعات التنموية لنهضة البلاد صناعياً وإنشائياً.

جاء ذلك، خلال فعاليات ندوة"بالأيدى العاملة..نصنع المستقبل" بديوان عام الهيئة العامة للإستعلامات بمحافظة قـــنا اليوم، فى اطار الإحتفالات الجارية بمناسبة عيد العمال.

وقال النقابى العمالى ســيد حـامد رئيس اتحال العمال المحلى بمحافظتى قــنا والأقصر، إن مظلة اتحاد العمل تشمل 7 مليون عامل فى المؤسسات الحكومية وآلاف العمال فى المنشآت الخاصة، وفقاً للقانون رقم 35 لسنة 1976 المنظم للعمل النقابى، والقانون رقم 213 لسنة 2017 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وأوضح رئيس اتحال العمال المحلى بمحافظتى قــنا والأقصر، أن القانون يلزم كل منشأة لديها 50 عامل كحد أدنى بإنشاء لجنة نقابية للعاملين فيها، وتشكيل مجلس إدارة لها بالإنتخاب الحر المباشر.

ولفت"حامد"، إلى أن دور العمل النقابى التفاوض مع صاحب العمل والتوفيق بينه وبين العاملين لإستيفاء حقوقهم المادية والوظيفية.

وشدد، على اتزان العلاقة بين ممثلى اللجان النقابية وأصحاب العمل لتحقيق الصالح العام، وألا تكون هذه العلاقة على حساب العامل واضعاف موقف أصحاب الحقوق.

ونصح ممثلى اللجان النقابية بألا يستعرضوا عضلاتهم خلال مراحل التفاوض، لأن إدارة المنشآت لها عضلات أيضاً، وينبغى التحلى بالمرونة اللازمة حتى لا تصل المفاوضات لطريق مسدود.

وأوضح، أن للجان النقابية أدوار أخرى غير التفاوض مع صاحب العمل، كتقديم الرعاية الصحية والإجتماعية والإشراف على صناديق الزمالة.

وأشار، إلى تدخله المباشر لفض اضراب العاملين بمجمع الألومنيوم عام 2010، بعد وأد الأزمة بينهم وبين الإدارة وتنفيذ 7 مطالب من بين 21 مطلباً ، موضحاً أن العمال المضربين كانوا يهاجمون الإدارة واللجنة النقابية معاً فى حينه!!

وقال، إن مركز التدريب المهنى فى المنطقة الصناعية بمركز فقط يعكف على تدريب الراغبين فى تعلم وامتهان الحرف اليدوية كالسباكة والنجارة والحياكة والتطريز وأعمال المساحة والكهرباء، ليكونوا مؤهلين لسوق العمل المحلى والخارجى.

وأشار، إلى أن الأيدى العاملة المدربة هى التى شيدت العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد من حدادين ونجارين مسلح..إلخ.

ولفت، إلى اهتمام رئيس الجمهورية بالتدريب المهنى وإعداد ذوى الإحتياجات الخاصة للإلتحام بسوق العمل ولو من منازلهم.

وأشار، إلى أن التشريعات الجديدة فرضت نسبة مئوية على المؤسسات الحكومية وأصحاب الأعمال، لتشغيل ذوى الإحتياجات الخاصة.

وأكد، إلزام القانون جميع المنشآت العامة والخاصة بإشتراطات وإجراءات الوقاية وقواعد الصحة والسلامة المهنية(الأمن الصناعى)، التى ركز عليها رئيس الجمهورية فى خطابه بمناسبة الإحتفال بعيد العمال.

وقال، إن سلطة مفتشى الأمن الصناعى تصل لإحالة المخالفين للنيابة العامة والقضاء، لتمتعهم بصفة الضبطية القضائية بقرار وزير العدل.

فى سياقٍ متصل، شهد ختام الندوة تقديم درع تكريم الهيئة العامة للإستعلامات لرئيس اتحاد عمال قــنا والأقصر، وتقديم الأخير لشهادات التقدير لعدد من الشخصيات النقابية العمالي، وسط حشد من العاملين والعاملات بالمصالح الحكومية المتنوعية بعاصمة قـــنا.