أسعار النفط تواصل الانخفاض وبرنت يسجل 82.53 دولار للبرميل

واصلت أسعار النفط الانخفاض خلال تعاملات اليوم الإثنين 13-5-2024، وسط مؤشرات على ضعف الطلب على الوقود وتصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قوضت آمال خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يبطئ النمو ويخفض الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد عالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.3 % إلى 82.53 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتا أو 0.3% إلى 78.03 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وانخفض الخامان بنحو دولار عند التسوية يوم الجمعة عندما ناقش المسؤولون في البنك المركزى ما إذا كانت أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة بما يكفي لإعادة التضخم إلى مستوى 2%.

ويتوقع محلّلون أن يبقي المركزي الأمريكي سعر الفائدة عند المستويات الراهنة لفترة أطول، مما يدعم الدولار، ويزيد صعود الدولار تكلفة النفط المقوم بالعملة الأمريكية للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وانخفض الخامان بنحو دولار عند التسوية، الجمعة، عندما ناقش المسؤولون في البنك المركزي ما إذا كانت أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة بما يكفي لإعادة التضخم إلى مستوى اثنين بالمئة.

ويتوقع محللون أن يبقي المركزي الأمريكي سعر الفائدة عند المستويات الراهنة لفترة أطول، مما يدعم الدولار. ويزيد صعود الدولار تكلفة النفط المقوم بالعملة الأمريكية للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وقال محللون من إيه.إن.زد في مذكرة إن أسعار النفط انخفضت وسط مؤشرات على ضعف الطلب، إذ زادت مخزونات الوقود ونواتج التقطير الأميركية في الأسبوع الذي يسبق بداية موسم زيادة انتقالات في الولايات المتحدة.

ولا تزال السوق مدعومة بفعل توقعات بأن تواصل مجموعة أوبك+ تخفيضات إنتاج النفط في النصف الثاني من العام.

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، الأحد، إن الخفض الطوعي لإنتاج النفط يخضع للاتفاق بين دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وجاءت تصريحات الوزير للصحفيين على هامش فعالية خاصة بجولة تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في بغداد في أعقاب إشارته أمس السبت إلى أن العراق أجرى ما يكفي من التخفيضات الطوعية ولن يوافق على أي تخفيضات إضافية تقترحها المجموعة الأوسع أوبك+ في اجتماعها المزمع في أوائل يونيو، بحسب رويترز.