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الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

ضمن سلسلة فروع على مستوى الجمهورية..

البحوث الإسلامية يفتتح أول فرع لإصدارات الأزهر العلمية

البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية يفتتح أول فرع لإصدارات الأزهر العلمية

افتتح مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فرعًا للمعرض الدائم لإصدارات الأزهر الشريف بالجامع الأزهر؛ وذلك بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية،  والدكتور حسن خليل الأمين المساعد للثقافة الإسلامية، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، والدكتور محمد أبو المعاطي مدير عام المطبوعات بالمجمع.

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مجمع البحوث الإسلامية يصدر عدد ذي القعدة لـ مجلة الأزهر

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البحوث الإسلامية يفتتح أول فرع لإصدارات الأزهر العلمية 

وقال الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، إن افتتاح هذا المعرض الدائم  يأتي ضمن سلسلة يتم افتتاحها لاحقًا في جميع المحافظات في إطار رسالة الأزهر العلمية والتوعوية؛ وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر ببذل الكثير من الجهود للحفاظ على وعي المجتمع المصري وخاصة الشباب، حيث تمثل هذه المعارض الدائمة إضافة قوية خاصة على المستوى الفكري والثقافي؛ حيث تهدف الإصدارات العلمية للأزهر الشريف إلى محاصرة الفكر المتطرف وتفنيد ما يثيرونه من شبهات وأفكار بعيدة كل البعد عن صحيح الدين الإسلامي، والتأكيد على أهمية المواطنة والتعايش السلمي، وترسيخ مفاهيم السلام والرحمة والعدل والمساواة، إضافة إلى الإصدارات العلمية المتنوعة المتعلقة بالقضايا المجتمعية والأسرية.

البحوث الإسلامية يفتتح أول فرع لإصدارات الأزهر العلمية 

الإصدارات العلمية التي يقدمها المعرض الدائم من خلال السلسلة العلمية تتميز بالتنوع

فيما أضاف الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن هذه الإصدارات العلمية التي يقدمها المعرض الدائم من خلال السلسلة العلمية تتميز بالتنوع من جانب الموضوعات التي تستعرضها، بالإضافة إلى تنوع كُتَّابها من العلماء القدامى والحاليين في التخصصات الشرعية المختلفة، كما تعالج الكثير من القضايا الفكرية المهمة، فضلًا عن القضايا الجدلية التي تمثل أهمية لمختلف فئات المجتمع، كالمشكلات الأسرية والظواهر المجتمعية المتجددة والتي تحتاج إلى الوقوف أمامها لمواجهة المخاطر التي يمكن أن تؤثر على استقرار الأسرة والمجتمع.

البحوث الإسلامية يفتتح أول فرع لإصدارات الأزهر العلمية 

 

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