الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية يستقبل وفد جامعة الدفاع الوطني الباكستانية

استقبل الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، اليوم الخميس، بمشيخة الأزهر، وفد جامعة الدفاع الوطني الباكستانية.

في بداية اللقاء رحب الدكتور محمود الهواري بالوفد، مشيرًا إلى أن منهج الأزهر يقوم على الوسطية والاعتدال، ورسالته هي نشر التسامح والسلام بين الشعوب، بجانب دوره في ترسيخ ثقافة العيش المشترك ونبذ العنف والتطرف، وأن الأزهر يبذل جهودا كبيرة في مواجهة الأفكار المتطرفة ولذا فقد أنشأ مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، والذي كان له دور مهم في تفنيد الأفكار المتطرفة بمختلف اللغات، لافتا إلى أن جامعة الأزهر تدرس العلوم العربية والشرعية، بجانب العلوم الحديثة، ولهذا يتخرج منها الأطباء والمهندسون والمتخصصون في جميع التخصصات العلمية، بجانب تخريج العلماء والمفتين في التخصصات الشرعية والعربية.

الأزهر بقيادة الإمام الأكبر أحمد الطيب يبذل جهودا عالمية في تعزيز الحوار ونشر التسامح والاعتدال وقبول الآخر

وأكد الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية أن الأزهر بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، يبذل جهودا عالمية في تعزيز الحوار ونشر التسامح والاعتدال وقبول الآخر، لافتا إلى أن جامعة الأزهر يتم فيها تدريس جميع المذاهب، الحنفية والمالكية والشافعية وغيرها، حتى يتيح لأبنائه الطلاب الاطلاع على جميع الرؤى والأفكار المختلفة وبما يعزز لديهم قبول التنوع والاختلاف.

من جانبهم، عبر أعضاء الوفد عن سعادتهم بالتواجد في مشيخة الأزهر، وعن تقديرهم للأزهر الشريف وإمامه الأكبر لدورهم الكبير في نشر السلام العالمي والتسامح بين الناس من خلال منهجه الوسطي، معربين عن أملهم في أن تكلل جهودهم في تحقيق السلام ونبذ الفرقة والخلاف وتعزيز التسامح والإخاء بين الجميع.