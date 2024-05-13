عاجل
الكيني كاماكو حكما لمباراة مصر وبوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم والسوداني إسماعيل لمواجهة غينيا بيساو
الإثنين 13 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية النمساوي يجري محادثات في تركيا حول الهجرة والصراعات الدولية

وزير الخارجية النمساوي
وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج

توجه وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج إلى تركيا اليوم الاثنين لإجراء محادثات حول الهجرة ومصادر الصراع الدولي ، ومن المقرر أن تستمر الزيارة يومين.

txt

إسرائيل ترد على تركيا بقطع التجارة وشكوى أردوغان للمنظمات الدولية ووصفه بالدكتاتور

txt

الحلبي عن العلاقات مع تركيا: مصر لم تغير موقفها منذ 30 يونيو

وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم إنه من المقرر أيضا عقد اجتماع مع وزير الداخلية التركي علي يرليكايا في أنقرة في وقت لاحق اليوم، و أضاف أن تركيا تلعب دورا رئيسيا في جهود الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير الشرعية من الشرق الأوسط . 

وأوضح البيان أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع شالينبرج غدا /الثلاثاء/ لبحث تطوير العلاقات الثنائية، خاصة في مجال الحد من الهجرة ، كما من المقرر أن يزور شالينبرج ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في أنقرة في وقت لاحق مساء اليوم .

يذكر أن كل من فيينا وأنقرة احتفلتا بالذكرى المئوية للعلاقات الثنائية ، فضلاً عن الذكرى الستين لاتفاقية التوظيف الثنائية التي بشرت بتدفق العمال الأتراك إلى النمسا خلال النهضة الاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية.

مواد متعلقة

القوات المسلحة السودانية تصدر بيانا بشأن وفاة نجل البرهان في تركيا

الروس يواجهون صعوبات بـ فتح حسابات بنكية في تركيا بسبب العقوبات الأميركية

حماس تُشيد بقرار تركيا وتدعو العالم لقطع علاقتها مع إسرائيل

عاجل.. تركيا تعلق جميع أعمالها التجارية مع إسرائيل

تركيا تنضم إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

موعد مباراة طرابزون "تريزيجيه" وكاراجومروك في نصف نهائي كأس تركيا

رئيس تركيا يستقبل وزير الخارجية خلال زيارته لإسطنبول

عاجل.. وزير الخارجية يتوجه إلى تركيا في زيارة ثنائية
الجريدة الورقية