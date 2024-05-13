سفير الاتحاد الأوروبي: التعاون مع مصر في مجال المياه على رأس اولوياتنا

قال السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر إن قطاع المياه في مصر أولوية للاتحاد الأوروبي و يعد من أهم مجالات التعاون مع الحكومة المصرية حيث تتراوح أنشطته ما بين العمل على وضع استراتيجيات مائية و إقامة أنشطة عملية.

وخلال ورشة عمل بعنوان "حوار المياه مع الاتحاد الأوروبي" في الإسكندرية بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي

، أضاف بيرجر أن الاستثمار في قطاع المياه ساهم في تطوير البنية التحتية، وتحسين البيئة بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ساهم بمنح تقدر بمبلغ 550 مليون يورو لتمويل مشاريع مائية في مصر على مر العقود الماضية، وعززت هذه المنح موارد تمويلية ميسرة تقدر بحوالي 3.5 مليار يورو في القطاع بالتعاون مع مؤسسات مالية أوروبية أخرى.

واشار إلى أن دائرة البرامج ذات التمويل المشترك اتسعت لتشمل أكثر من 16 محافظة مصرية، وتقدم هذه البرامج قرابة 30 الف فرصة عمل دائمة وأكثر من 60،000 فرصة عمل مؤقتة في المناطق الريفية بشكل أساسي.

وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى شرح التحديات والمخاطر التي تواجع قضايا المياه وإيصالها للمجتمع بطرق مبتكرة جديدة.

قال سفير الاتحاد الأوروبي في مصر السفير كريستيان بيرجر

‎، نحن هنا في الإسكندرية، المدينة التي تتميز باعتمادها التاريخي على المياه، لمناقشة قضية محددة بنفس القدر في عصرنا - ندرة المياه. تعد محادثات المياه بين الاتحاد الأوروبي ومصر بمثابة منصة مهمة للتأكيد على الجهود التعاونية والدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لمصر في مواجهة التحديات المتعلقة بالمياه، وهو دليل على شراكتنا الإستراتيجية

اضاف سفير الاتحاد الأوروبي كان الاتحاد الأوروبي في طليعة الداعمين لقطاع المياه في مصر. من خلال منح تزيد قيمتها عن 600 مليون يورو، والاستفادة من الاستثمارات المرتبطة التي تبلغ حوالي 3.5 مليار يورو في هذا القطاع مع المؤسسات المالية الأوروبية الأخرى، فإننا نستجيب لهذه التحديات منذ عام 2007.

‎وتمتد برامجنا الحالية ذات التمويل المشترك إلى أكثر من 16 محافظة مصرية، مما يوفر ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل دائمة، وما يقرب من 650 ألف فرصة عمل قصيرة الأجل بشكل رئيسي في المناطق الريفية. وهذا من شأنه أن يساعد في تحسين نوعية الحياة لما يقرب من 24 مليون نسمة في مصر بحلول عام 2028.

‎اوضح السفير تهدف هذه الاستثمارات إلى تحسين نوعية الحياة من خلال تعزيز خدمات المياه وضمان الأمن الغذائي واستدامة مجتمع الأعمال الزراعية القوي. تعتبر مشاريع مثل بناء وإعادة تأهيل مرافق معالجة مياه الصرف الصحي محورية في المناطق التي تعاني من نقص حاد في المياه.

‎كشف السفير أن من المبادرات المهمة في هذا الصدد دعم الاتحاد الأوروبي لبرنامج توسيع منطقة الصرف الصحي في غرب الإسكندرية. ويهدف هذا المشروع إلى زيادة قدرة وكفاءة معالجة مياه الصرف الصحي في الإسكندرية بشكل كبير، مما يضمن إنتاج مياه أنظف والحد من التلوث البيئي. وهو أمر حيوي بالنسبة لمدينة ساحلية مثل الإسكندرية، حيث تؤثر جودة المياه بشكل مباشر على الصحة العامة والنظام البيئي البحري

قال السفير دعونا نستكشف معًا تقنيات إعداد التقارير المبتكرة التي تأسر الجمهور وتثقفه. والأهم من ذلك، مشاركة الدروس المستفادة والتأثيرات التي تحققت من خلال عملكم.

‎يعد دعم قطاع المياه حجر الزاوية في الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر. وتحدد هذه الشراكة التعاون بين مختلف القطاعات وتؤكد على إدارة المياه باعتبارها ركيزة أساسية. يوضح هذا التوافق التزامنا المتبادل بتلبية احتياجات البنية التحتية الحيوية مع تعزيز الممارسات المستدامة التي تتوافق مع الأهداف البيئية العالمية.

‎ومع ذلك، فإن الطريق إلى الأمام يتطلب أكثر من مجرد التغطية – أي المشاركة والتعليم. ويجب على وسائل الإعلام أن تكون رائدة في إيجاد طرق مبتكرة لإشراك الجمهور في القضايا المتعلقة بالمياه. من الرسوم البيانية التفاعلية إلى القصص المقنعة التي تسلط الضوء على الجوانب الإنسانية والبيئية لإدارة المياه، فإن دوركم أمر بالغ الأهمية. يتعلق الأمر بجعل الإحصائيات قابلة للربط والقصص واضحة لكل أسرة.

‎طالب السفير اننى أحثكم على إثارة القضايا التي غالبًا ما يتم تجاهلها. ناقشوا التحديات التي يواجهها الصحفيون في تغطية موضوعات المياه والمناخ المعقدة. دعونا نستكشف معًا تقنيات إعداد التقارير المبتكرة التي تأسر الجمهور وتثقفه. والأهم من ذلك، مشاركة الدروس المستفادة والتأثيرات التي تحققت من خلال عملكم.

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