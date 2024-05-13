"جولدن جيت" يقتنص شهادة إيدج المتقدمة للمباني الخضراء

تتويجًا لرحلة الاستدامة في ريدكون بروبرتيز

أعلنت شركة ريدكون بروبرتيز عن حصول خمسة مبانٍ من مباني مشروع "جولدن جيت"، على شهادة إيدج المتقدمة للمباني الخضراء EDGE Advanced Preliminary Certificate، وهي من أهم الشهادات العالمية في مجال الاستدامة البيئية والبناء الأخضر، وتعمل ريدكون بروبرتيز على حصول باقي مباني المشروع على الشهادة نفسها.

يُعد حصول مشروع جولدن جيت على هذه الشهادة المرموقة إنجازًا غير مسبوق في مصر، حيث حقق المشروع نسبة توفير هائلة في استهلاك الطاقة والمياه، تصل إلى 53٪ و44٪ على التوالي مقارنة بالمباني التقليدية، كما يمثل سابقة جديدة في مصر من حيث عدد المباني التي تحصل على شهادة EDGE دفعة واحدة، مما يعكس حرصنا الدؤوب على تبني ممارسات البناء المستدامة في جميع مشروعات الشركة.

وتلتزم شركة ريدكون بروبرتيز بتطبيق أحدث التقنيات والحلول في مجال الاستدامة، مع دعم استراتيجية التنمية المستدامة المعتمدة على رؤية مصر 2030، كما تسعى الشركة لتقديم نموذج مثالي للتطوير العقاري، مع الالتزام بالجودة والمسؤولية المجتمعية.

تعليقًا على ذلك، قال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة ريدكون بروبرتيز: "نعتبر حصول مشروع جولدن جيت على شهادة إيدج المتقدمة للمباني الخضراء تتويجًا لرحلة الاستدامة التي بدأناها منذ أكثر من خمسة عشر عامًا بمبنى المقر الرئيسي لبنك أبو ظبي الأول بالقاهرة الجديدة، ويؤكد على التزامنا الراسخ بمواصلة رحلتنا نحو الاستدامة من خلال تطبيق ممارسات فعالة في جميع مشاريعنا، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية، هذا التوجه ليس فقط جزءًا من التزامنا بحماية البيئة، ولكن أيضًا من أجل تعزيز مكانتنا كشركة رائدة في مجال صناعة العقارات، وحصولنا على هذه الشهادة تعكس جهودنا المستمرة لتطبيق معايير الاستدامة في كل مرحلة من مراحل تطوير مشروعاتنا، وهو ما جعلنا نتميز في هذا المجال".

من جانبه، قال أحمد عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة ريدكون بروبرتيز: "العمارة الخضراء والمشروعات المستدامة هي مستقبل سوق العقارات في مصر، وتعتبر عنصر جذب مهم للاستثمارات خاصة في ظل التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، وحصول مشروع جولدن جيت على هذه الشهادة يعزز مكانتنا كشركة رائدة في هذا المجال، ونحن فخورون بالإنجازات التي حققناها في هذا المشروع، ونتطلع إلى تقديم المزيد من المشروعات التي تلتزم بمعايير الاستدامة والابتكار، نحن في ريدكون بروبرتيز فخورون للغاية بتحقيق هذا الإنجاز لصالح عملاؤنا، إن امتلاك مبنى معتمد صديقًا للبيئة في جولدن جيت لا يوضح الالتزام بالاستدامة فحسب، بل يوفر أيضًا بيئة صحية وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة واقل في مصاريف التشغيل مما يحقق المردود الاقتصادي المميز لشركاء النجاح بمشروعنا".

تعتمد ريدكون بروبرتيز على استخدام مواد بناء صديقة للبيئة ونظم ميكانيكية وكهربائية وتهوية وإضاءة ذات كفاءة عالية، بالإضافة إلى نظام إدارة مخلفات متقدم للحد من البصمة الكربونية.

كما تعمل ريدكون بروبرتيز أيضًا على إعادة تدوير جزء من مخلفات البناء في مرحلة التنفيذ، حيث تخطى حجم المخلفات التي تمت إعادة تدويرها 1500 طن خلال 2023 والربع الأول من العام الحالي وتهدف هذه الجهود إلى دعم الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

يشار إلى أن مشروع جولدن جيت يقع في مدينة القاهرة الجديدة على مساحة إجمالية تبلغ 160 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تصل إلى 20 مليار جنيه، ويتضمن 29 مبنى مقسمة بين تتضمن مباني تجارية وإدارية، ويقدم المشروع تجربة تسوق وترفيه فريدة من خلال مفهوم التسوق المفتوح Street Retail، بالإضافة إلى أكبر واجهة تطل على شارع التسعين الجنوبي، مما يجعل المشروع منافسًا قويًا في سوق العقارات المصري.

تأسست شركة ريدكون بروبرتيز في 2019 كذراع التطوير العقاري لمجموعة شركات ريدكون، وتخصصت في تطوير المشروعات العقارية ذات الاستخدامات المتعددة، وتعمل الشركة وفقًا لمبادئ الاستدامة كأحد المحاور الرئيسية لأعمالها، بتطبيق أسس البناء المستدام والعمارة الخضراء، التي تم تطبيقها في مشروعها الأول "جولدن جيت"، وتعتمد شركة ريدكون بروبرتيز في أعمالها على خبرة تزيد علىن 30 عامًا في مجال الإنشاءات لشركة ريدكون للتعمير، التي سلمت خلالها أكثر من 200 مشروع، من ضمنها أبراج العلمين، وأبراج ماسبيرو، وجامعة المنصورة، والمقر الجديد لشركة PWC، وشركة فاركو، وإلكترولكس، وبنك عودة، وغيرها الكثير.