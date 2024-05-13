الأسهم الأوروبية ترتفع بدفعة من مكاسب قطاعي السفر والترفيه

شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الإثنين 13-5-2024، ليسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفاعًا مدفوعا بمكاسب قوية في قطاعي السفر والترفيه وفي ظل ترقب صدور بيانات مهمة عن التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع وسلسلة من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو.

وبحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة. ووصل المؤشر إلى مستوى غير مسبوق، الجمعة، وسجل أكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر يناير بنسبة ثلاثة بالمئة بفضل صدور مجموعة من نتائج الأعمال القوية. وتترقب الأسواق صدور بيانات تضخم أميركية تشمل مؤشري أسعار المنتجين وأسعار المستهلكين يومي الثلاثاء والأربعاء وصدور بيانات تضخم نهائية في منطقة اليورو وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في وقت لاحق من الأسبوع لاستشفاف توقعات بشأن مسار السياسة النقدية في العالم.

وسجل قطاعا السفر والترفيه أعلى المكاسب بين القطاعات بينما سجل المؤشر الفرعي للبناء والمواد الخام أسوأ أداء.

وقفزت أسهم مجموعة ميرسك للشحن 8.1 بالمئة إلى قمة المؤشر ستوكس 600 مع استئناف التداول بعد يومين.

وارتفعت مجموعة التشخيص الطبي الإيطالية دياسورين 2.3 بالمئة لتسجل بذلك صعودا للجلسة الثانية عقب إعلان أرباح الربع الأول يوم الجمعة.

وارتفع سهم سيكونومي الألمانية للإلكترونيات الاستهلاكية أربعة بالمئة بعد إعلان أرباح العام بأكمله التي فاقت التوقعات.

مؤشرات البورصة المصرية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وحديد عز، وأوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 1.2 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 25169 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 30522 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 10815 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.97% ليصل إلى مستوى 5419 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.76% ليصل إلى مستوى 7783 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.37% ليصل إلى مستوى 6889 نقطة.