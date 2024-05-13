حملات للنظافة العامة ورفع المخلفات بشوارع الفيوم

قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم برئاسة المهندس خالد فراج رئيس المركز، بتنفيذ عدة حملات لأعمال النظافة والتجميل والتطوير والتشجير.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين ، والمتابعة المستمرة في هذا الشأن.

خلال ذلك تابع رئيس مركز ومدينة الفيوم حملات النظافة المكثفة التي تم تنفيذها بشوارع المدينة وعلي الطريق الدائري وطرق الوحدات المحلية ومداخل القرى لتحسين المشهد العام و إظهار الشكل الجمالي والحضاري للمدينه.

حملات للنظافة العامة ورفع المخلفات بالطريق الدائري في الفيوم

وأكد "فراج" استمرار أعمال النظافة ورفع الأتربة علي الطريق الدائري ورفع كفاءته وري وزراعة الأشجار في الجزر الوسطي، بالإضافة إلى تنفيذ حملات نظافة مكثفة بالشوارع الرئيسية والفرعية لمدينة الفيوم والقري والوحدات المحلية وتوابعها.

وأضاف أن حملات النظافة شملت اعمال النظافة على الطريق الدائرى من مقلب القمامه إلى مدخل كفور النيل وأمام الزملوطي التابعة للوحدة المحلية بقرية كفور النيل وأمام منطقة قحافه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال النظافة بداية من ميدان عبدالمنعم رياض باتجاه منشأة عبدالله بمشاركة الوحدات المحلية بقريتي العدوة وسيلا.

وواصلت الحملات تنفيذ أعمال النظافة بحي غرب الفيوم بالمكنسة الآلية بشارع احمد شوقي، وكذا أعمال المكنسة الآلية بشارع البحر بنطاق حي جنوب الفيوم، فضلا عن رفع القمامة والمخلفات على جانبي طريق دمو الفيوم بنطاق الوحدة المحلية بقرية دمو، مع استكمال أعمال النظافة الجارية بقرية منشاة عبدالله مدخل الطريق الدائري بنطاق الوحدة المحلية بزاوية الكرادسه، وطريق قرية الشيخ فضل، كما تم رفع المخلفات من أمام المدارس والطرق الرئيسية بقرية السنباط بنطاق الوحدة المحلية بقرية دسيا، والوحدة المحلية بقرية هوارة المقطع وحي الزهور.

وفي نفس السياق تابع رئيس مركز ومدينة الفيوم الأعمال اليومية لمنظومة النظافة بفترتيها الصباحية والمسائية، وأعمال رفع القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقرى أولا بأول لمنع تراكم القمامة، حفاظا على سلامة المواطنين، وذلك بحضور نواب رئيس المركز ومساعديهم ورؤساء الاحياء و القرى والوحدات المحلية ومتابعة مدير إدارة المتابعة بمدينة الفيوم.