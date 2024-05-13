صعود 4 طلاب من سوهاج للتصفيات النهائية بمسابقة المشروع الوطني للقراءة

أعلن توجيه عام المكتبات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج نتيجة تصفيات مسابقة المشروع الوطني للقراءة وكان لإدارة البلينا التعليمية جنوب محافظة سوهاج الحظ الأوفر من الفوز ب 4 مراكز من بين 20 فائزا والطلاب الفائزين هم:

١- سارة شمس الدين عبد الحميد المركز الأول الفئة الأولى .

٢- أمين أمين السيد المركز الثانى الفئة الثانية .

٣- ناريمان عبد القادر لملوم المركز الثانى المرحلة الإعدادية.

٤- حسام على يوسف المركز الثاني المرحلة الثانوية.





لا خلاف أن القيادة التعليمية الواعية والمسئولة هي القادرة على تحقيق الأهداف ولاشك أن الإخلاص في العمل والتفاني فيه من أهم مقومات النجاح ولا جدال أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها مديرية التربية والتعليم بسوهاج تنم عن قيادة تربوية واعدة متمثلة في الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وسليمان بخيت وكيل المديرية وماهر عبدالخالق مدير عام الشئون التنفيذية وفي إدارة البلينا التعليمية قيادات تعليمية مشهود لها بالكفاءة والإخلاص ومتمثلة في أسامة المشنب مدير عام الإدارة ومحمد سليم حقي وكيل الإدارة وتعمل جنبا إلي جنب مع قيادات المديرية لتحقيق كافة الأهداف المرجوة.





وعقب إعلان هذه النتيجة عمت الفرحة والسعادة جميع العاملين بمدارس صفوة مصر الخاصة بالبلينا وذلك لأن الطلاب الأربعة الفائزين في هذه المسابقة هم من أبناء المدارس في سابقة تعد الأولي من نوعها وبهذه المناسبة هنأ الدكتور جمال القاضي رئيس مجلس إدارة المدارس جميع القيادات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج وكذلك إدارة البلينا التعليمية لأنهم أصحاب الفضل في كل ما يتحقق من إنجازات ونجاحات يسجلها التاريخ بحروف من نور.





وقدم رئيس مجلس إدارة مدارس صفوة مصر تهنئة خاصة إلي توجيه المكتبات بقيادة أحمد حسين وأحمد العواري وأسرة مدارس صفوة مصر وأبنائه الطلاب الفائزين وأولياء أمورهم مؤكدًا أن المدرسة سوف تكرم أبنائها الفائزين تكريما لائقا كما تمنى لهم التوفيق في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات مدارس صفوة مصر الخاصة بالبلينا.