"الصحة النفسية والإدمان" ندوة تثقيفية بأخميم

تحت رعاية الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج وإشراف الدكتور محمد نصر مدير الإدارة الصحية بأخميم شرق محافظة سوهاج والدكتورة عبير أبو المجد مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة وبحضور الدكتورة فاطمة عيد مسئول تنظيم الأسرة بإدارة أخميم تم عقد ندوة تثقيفية بقاعة الإجتماعات بالإدارة الصحية بأخميم تناولت الصحة النفسية والتدخين الإدمان .





حاضر بالدورة الدكتور أحمد حمدي مسئول الصدر والدرن بمديرية الصحة والدكتور محمود أحمد مدير الهيئة العامة للأمراض النفسية بالقاهرة واستهدفت الندوة تدريب الرائدات الريفيات التابعات لإدارة أخميم الصحية .

وتهدف الندوة إلى التدريب والتوعية بخطر الإدمان والتدخين على صحة الفرد والآثار الجانبية لأفراد الأسرة والمجتمع المحيط واستكشاف الحالات وتحويلها إلى المستشفى العام أو مستشفى الأمراض النفسية وعلاج الإدمان بسوهاج .





تاتي تلك الندوة لرفع كفاءة وتدريب الرائدات الريفيات علي اعمال التوعية والتثقيف الصحي .





وفي سياق متصل أجرى الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج زيارة تفقدية لمستشفى سوهاج العام وعقد إجتماعا مصغرا مع بدارة المستشفي ووجه بتخصيص وحدة حروق متكاملة لخدمة أهالي المحافظة .





يأتي ذلك في إطار الحرص الدائم على متابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بسوهاج ودعم القيادة السياسية وسعيها الدائم لحصول المواطنين علي أفضل خدمة ممكنة وتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم .





وواصل وكيل وزارة الصحة جولاته الميدانية لمستشفى سوهاج العام رافقه خلالها الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي بحضور الدكتور إيهاب هيكل مدير المستشفى والدكتور هيثم محي الدين نائب المدير حيث قسم الإستقبال والطؤاري واستقبال الأطفال ووحدة العناية المركزة وأعمال التطوير الجاية .

وأشاد الدكتور أحمد محروس بانتظام العمل وتواجد الفريق الطبي وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين .





وعقد وكيل صحة سوهاج إجتماعا مصغرا مع إدارة المستشفى لمناقشة عدد من المواضيع الهامة بشأن تطوير الخدمة الطبية والتوسع في تقديم الخدمات موجها بتخصص أحد المباني بالمستشفى لوحدة حروق متكاملة تضم وحدة عناية حروق وغرفة عمليات وقسم داخلي موجها الطب العلاجي بالإستعداد في تجهيز الكوادر البشرية للوحدة كما تابع أعمال التطوير الجارية و التشديد على سرعة الإنتهاء منها في المواعيد المقررة .