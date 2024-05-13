مدير تعليم نجع حمادي يتفقد امتحانات نهاية العام للصفين الرابع والخامس الابتدائي

أجري عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لأعمال امتحانات النقل للصفين الرابع والخامس الابتدائي، والأول الثانوي العام، والأول والثاني الثانوي الفني، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

شملت جولة مدير عام الإدارة، مدارس منيرة تكلا الابتدائية الجديدة، والوحدة المجمعة الابتدائية، والاتحاد الابتدائية، والفنية التجارية بقرية ببهجورة.

وشدد المدير العام، على تطبيق كافة الضوابط والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهاتف المحمول، وتوزيع الطلاب، ونظافة اللجان، و تحري الدقة عند تحرير محاضر فتح وغلق مظاريف الأسئلة، و إحكام إغلاق أبواب المدارس، موجها بضرورة توقيع الملاحظين على أوراق الأسئلة، وانتظام الزائرين المتابعين من قبل الإدارة التعليمية بنجع حمادي، مؤكدا على مطابقة أسئلة الامتحان لمواصفات الورقة الامتحانية وخلوها من أي تعقيد أو صعوبة، أو تلقي غرفة عمليات الإدارة لأي شكاوي.

رافق مدير عام الإدارة، عبد الرحمن نجيب مدير التعليم الابتدائي، وأحمد عبد المجيد عضو إدارة المتابعة وتقويم الأداء.

ونظمت مدرسة الشهيد محمود فراج الابتدائية بالشعانية، التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية، شمال قنا، حفل لتكريم السادة محمد عبد الموجود الشعيني مدير المدرسة، و حسن مختار حسن، و محمد أحمد جاد الكريم، و أحمد سعد أحمد، مديري العموم بالتربية والتعليم، وذلك لبلوغهم السن القانونية للمعاش.

وذلك بحضور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، و عنتر حسن عبد اللاه، مدير المتابعة وتقويم الأداء، وعبد الرحمن نجيب مدير التعليم الابتدائي، ومعلمي المدرسة، والمدارس المجاورة، وأسر المكرمين، والمهتمين بالشأن التعليمي.

استهل الحفل بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، تلاه السلام الوطني، ثم إلقاء كلمات الشكر والثناء في حق المكرمين الذين أفنوا عمرهم في خدمة العملية التعليمية بنجع حمادي. وأكد مدير عام الإدارة، على أن اليوم هو يوم الوفاء لمعلمى نجع حمادي الذين يفنون حياتهم في خدمة المنظومة التعليمية في نجع حمادي وأن مدير المدرسة محمد عبد الموجود الشعيني، وزملائه المكرمين هم رموز المنظومة التعليمية بقرية الشعانية، فقد وهبوا حياتهم من أجل نجاح المدرسة في جميع المجالات، متمنيا لجميع المكرمين حياة مقبلة سعيدة مليئة بالحيوية والنشاط والقرب من الله.

اختتم الحفل، بتقديم الهدايا التذكارية، وشهادات التقدير للمعلمين المكرمين، والتقاط الصور التذكارية فيما بينهم، وسط جو من البهجة والسرور.