مكتب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج ينظم مؤتمر فوكس في مجال التغذية

نظم مكتب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج مؤتمر فوكس، والذي ناقش هذا العام مجال التغذية وعلاقتها ببعض الأمراض كالسكرى والسرطان، بحضور كلاً من الدكتور الدكتور علام عبد المنعم عميد كلية الصيدلة، و الدكتور محمد صلاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور مصطفى أبو العز المشرف الأكاديمي لمكتب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة، وذلك بمقر القاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وأكد الدكتور علام عبد المنعم أن إدارة الجامعة تحرص علي دعم كافة الأنشطة الطلابية التي يكون الهدف منها التطور العلمي والمجتمعي، و صقل و تعزيز المهارات المهنية للطلاب والخريجين لتأهيلهم لسوق العمل في مجال تخصصهم فى المستقبل، مشيداً بالفعاليات التي ينظمها EPSF-Sohag التي من شأنها تنمي مهارات الطلاب شتى المجالات المختلفة.

وأوضح الدكتور محمد صلاح أن Phocus هذا العام تدور احداثه حول مجال التغذية ودور الصيدلى الإكلينيكي فى هذا المجال، وعلاقته ببعض المرضى، كمرضى السكرى، ومرضى السرطان.

وأعرب الدكتور مصطفى أبوالعز عن سعادته بأبنائه الطلاب، ومايبذلوه من مجهودات بهدف تفعيل دور الصيدلي الإكلينيكي فى المجتمع، مضيفاً أن المؤتمر له صلة مباشرة بقسم الصيدلة الإكلينيكية والتي من شأنها تطوير القطاع الطبي فى مصر إذا ما تم تفعيلها تفعيلاً كاملاً.

وذكر أحمد على رئيس EPSF-Sohag أن الإتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة دائما ما يهتم بمثل هذه المؤتمرات التى تتناول كل عام مجال مختلف من مجالات صيدلة.

كما أضاف كلاً من أروى محمد مسئول لجنة التعليم الصيدلي و مريم شحاته مسئول التسويق، أن حدث Phocus دائما ما يركز نحو المجال الاكلينيكي، حيث ناقش فى السنين الأربع الماضية أمراض الأطفال وأمراض الجهاز التنفسي و أمراض الأورام، وأمراض القلب، مشجعين كل الطلاب لدخول المسابقة العلمية لفوكس