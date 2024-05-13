رئيس أزهر سوهاج يشهد حفل تخريج رياض أطفال معهد محمود عنبر النموذجي

شهد فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، حفل تخريج دفعة جديدة من رياض الأطفال والذي نظمه معهد محمود عنبر النموذجي بطهطا شمال محافظة سوهاج، بحضور الدكتور عبد الحكم حسين، مدير التعليم النموذجي، والدكتورة لبنى السيد مدير رياض الأطفال بالمنطقة الأزهرية.





بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم تقديم فقرات متنوعة لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال بمعهد محمود عنبر النموذجي، وقدم الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، الشكر لأولياء أمور تلاميذ الحضانة على اهتمامهم بأبنائهم ورعايتهم وحرصهم على تعليم ابنائهم بالمعاهد الأزهرية، مؤكدا حرص الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، على تربية النشء على مناهج وسطية معتدلة.





وفي ختام الاحتفال الذي تم بحضور العديد من قيادات المنطقة والإدارة الأزهرية بطهطا تم تكريم التلاميذ المتفوقين بمرحلة رياض الأطفال بالمعهد.





وفي سياق آخر أعلنت الإدارة المركزية للموارد البشرية بالأزهر الشريف عن فتح باب قبول طلبات حجز مصيف العائلات بمساكن المنتزه بالإسكندرية، صيف عام ٢٠٢٤م للسادة العاملين وعائلاتهم، وذلك على النحو التالي : قيمة الإقامة في الشقة ذات الحجرتين والصالة الكبيرة بمبلغ (۸۵۰) ثمانمائة وخمسين جنيهًا . قيمة الإقامة في الشقة ذات الحجرتين والصالة الصغيرة بمبلغ (۷۵۰) سبعمائة وخمسين جنيهًا . بدون مطبخ داخل الشقق، بدون وسائل انتقالات .





بدأ الحجز إعتبارًا من يوم الخميس الموافق 9/5/2024 .

يتم غلق باب الحجز عن المصيف في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 15/5/2024. يقتصر حجز المصيف على العاملين بالأزهر الشريف؛ (الزوج - الزوجة - الأولاد - الوالد – الوالدة) ولا يزيد عدد أفراد للأسرة الواحدة في الشقة ذات الحجرتين وصالة كبيرة عن ٦ أفراد ولا يزيد عدد الأفراد في الشقة ذات الحجرتين وصالة صغيرة عن ٥ أفراد طبقًا للنموذج المرفق بالإعلان.

يتم عرض أسماء المتقدمين على لجنة صندوق الخدمة برئاسة الأستاذ الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر ورئيس لجنة صندوق الخدمة الاجتماعية لإجراء القرعة.

إعلان أسماء السادة الفائزين في القرعة على بوابة الأزهر الإلكترونية يوم الأحد الموافق 19/5/2024.