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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أمام "العدل الدولية"

وزير الإعلام الأسبق يثمن الدور المصري لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

محمد فايق وزير الإعلام
محمد فايق وزير الإعلام الأسبق

قال محمد فايق، وزير الإعلام الأسبق، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، إن اعتزام مصر التدخل دعماً لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية يمثل خطوة إيجابية وضرورية في هذا التوقيت الحرج الذي يشهد استمراراً لجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة والمماطلة في مفاوضات الهدنة ووقف إطلاق النار. 

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وأضاف فايق، في تصريح له: "نؤيد ونثمن قرار الدولة المصرية بالانضمام إلى الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، ضرورة الوقوف ضد جرائم الاحتلال بعد خلق ظروف غير قابلة للحياة بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن العدوان يقوم بانتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

 وحذر فايق من العمليات العسكرية التي تقوم بها دولة الاحتلال في منطقة رفح الفلسطينية التي لجأ إليها معظم سكان قطاع غزة بحثا عن الحياة، حيث اتخذوها ملجأ من المعارك والنيران. ونبه بأن سيطرة حكومة تل أبيب على المعابر ولاسيما الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي تدخل منه المساعدات الإنسانية لإغاثة أهل القطاع يخدم المخطط الإسرائيلي الذي يهدف إلى تجويع السكان بهدف قتلهم أو تهجيرهم من أرضهم لإفراغ القطاع من سكانها وإنهاء حل الدولتين وتصفية القضية الفلسطينية.


 

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