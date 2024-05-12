الإسماعيلية: وقفة احتجاجية للتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية على غزة



انطلقت بميدان الممر بالإسماعيلية اليوم وقفة احتياجية شارك فيها طلاب وسياسيون للتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وارتفاع وتيرة الهجمات المستمرة على أهالي قطاع غزة وسياسات التجويع والابادة التي تمارس بوحشية .

ورفع المشاركون اعلام مصر وفلسطين مرددين هتافات تطالب بوقف إطلاق النار وتنفيذ المبادرات المصرية لوقف القتال وحقن دماء الفلسطينين. ودعم موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية.

وتنوعت فئات المشاركين في وقفة ميدان الممر بالإسماعيلية، بين شباب جامعة قناة السويس، وكبار السن والسيدات وعدد من المنتمين للأحزاب السياسية

وكانت جمهورية مصر العربية أدانت بأشد العبارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، العمليات العسكرية الإسرائيلية فى مدينة رفح الفلسطينية، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية علي الجانب الفلسطينى من معبر رفح.



وقالت وزارة الخارجية المصرية إن "هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتمادا أساسيا على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين فى غزة.