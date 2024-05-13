دفن جثمان طالب لقي مصرعه في حادث دراجة بخارية بجهينة

صرحت النيابة العامة بدفن جثة طالب في الثامنة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج لقي مصرعه في حادث اصطدم دراجة بخارية كان يقودها بعمود إنارة بدائرة المركز .



تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغًا بمصرع طالب في حادث اصطدام دراجة بخارية بعمود إنارة بدائرة المركز وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي .



إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص تبین أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة "محمد . ع . م . ع" 18 سنة طالب يقيم دائرة المركز بالطريق إختل مقود الدراجة بيده وإصطدم بعمود إنارة على جانب الطريق مما أدى إلى وفاته.



وبسؤال والده "علي . م . ع . ع" 55 سنة عامل زراعي يقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق المختصة التي صرحت بدفن الجثة.



وفي سياق آخر صرحت النيابة العامة بدفن جثة سائق يبلغ من العمر 34 سنة يقيم بمحافظة بني سويف لقي مصرعه في حادث اصطدام سيارة سيارة نصف نقل كان يقودها بأخرى نقل بمقطورة محملة أثناء توقفها على جانب الطريق بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج .



تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بوجود حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي ووجود حالة وفاة بدائرة المركز .



إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء توقف السيارة نقل بمقطورة على جانب الطريق محملة وقادمة من شركة خاصة بقنا اتجاه محافظة الإسكندرية قيادة "السيد . ا . م . م" 50 سنة سائق يقيم بمحافظة الغربية اصطدمت بها من الخلف السيارة نصف نقل قيادة "محمد . ع . ع . ن" 34 سنة سائق يقيم بمحافظة بني سويف مما أدى إلى وفاة الثاني.



تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارتين ونقل الجثة بمشرحة مستشفى أخميم المركزي وبسؤال قائد السيارة الأولى قرر بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية .



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت دفن الجثة .