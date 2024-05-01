خطأ جديد في iPhone يوقف الإنذارات.. ماذا قالت آبل

يقال إن مستخدمي iPhone يشكون من خطأ يؤثر عليهم منذ عدة أسابيع. ادعى العديد من مستخدمي iPhone على وسائل التواصل الاجتماعي أن أجهزة الإنذار الخاصة بهم لا تعمل بشكل صحيح. ومع ذلك، فقد أكدت شركة آبل أن الشركة على علم بالخلل وتعمل على إصلاحه



ماذا قالت شركة آبل حول هذه القضية



وفي منشور تمت مشاركته على منصة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا)، قالت جوانا ستيرن من صحيفة وول ستريت جورنال: لقد اعترفت شركة آبل بالمشكلة وأكدت أنها على علم بالمشكلة.

وذكر المنشور أيضًا أن عملاق التكنولوجيا الذي يقع مقره في كوبرتينو يعمل على إصلاح المشكلة.





ماذا قال مستخدمو iPhone حول هذه المشكلة



ادعى بعض المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم اكتشفوا أن المشكلة مرتبطة بميزة إمكانية الوصول Attention Aware على iPhone. تم تصميم هذه الميزة لخفض مستوى صوت تنبيه iPhone إذا كان المستخدم ينظر إلى الجهاز.

وفقًا لتكهنات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، يقال إن ميزة Attention Aware تكتشف الانتباه بشكل غير صحيح وتقلل من حجم الإنذارات، حتى عندما يكون مستخدمو iPhone نائمين. ومع ذلك، لم تؤكد شركة آبل ما إذا كان هذا هو سبب المشكلة بالفعل.

يمكن للمستخدمين الذين يواجهون هذه المشكلة محاولة تعطيل ميزة Attention Aware كحل مؤقت. لتعطيل الميزة، افتح تطبيق الإعدادات على iPhone، وانقر فوق Face ID & Passcode، ثم انتقل إلى خيار Attention Aware Features وقم بإيقاف تشغيله.

في الأسبوع الماضي، تم حظر العديد من مستخدمي Apple فجأة من الوصول إلى حسابات Apple ID الخاصة بهم في انقطاع كبير للخدمة. أجبر هذا الانقطاع بعض مستخدمي iPhone (وأجهزة Apple الأخرى) على إعادة تعيين كلمات المرور الخاصة بهم عبر جميع الأجهزة والخدمات.

وفقًا لتقارير المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تم تسجيل خروجهم فجأة من معرفات Apple الخاصة بهم على أجهزة Mac، وiPhone، وiPad، وأجهزة Apple الأخرى. وعندما حاولوا تسجيل الدخول مرة أخرى باستخدام كلمات المرور الحالية، تلقوا رسالة خطأ تمنع الوصول.

لاستعادة الوصول، اضطر المستخدمون إلى متابعة عملية استرداد حساب Apple وإعادة تعيين كلمات مرور معرف Apple الخاصة بهم. أبلغ العديد من المستخدمين الأوائل أيضًا عن مواجهة صعوبات أثناء إكمال عملية إعادة التعيين بسبب ارتفاع حركة المرور.