الإثنين 13 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد تشغيل السيارات الكهربائية في العاصمة الإدارية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة النقل أنه بدءا من يوم الأربعاء  الموافق 15 مايو 2024  سيتم بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من السيارات الكهربائية (عدد  10 سيارات كهربائية ( تاكسي )  داخل العاصمة الإدارية  لخدمة  المواطنين والمترددين على العاصمة الإدارية وذلك  من إجمالي  عدد  145 سيارة كهربائية سيتم تشغيله تباعا  داخل العاصمة الإدارية الجديدة بواقع ( عدد 60 سيارة شيفروليه بولت – عدد 85 سيارة MG4 )
وحيث ستكون تلك السيارات المزمع تشغيلها  على أعلي مستوي من حيث  أمان الركاب .

كما أن السيارات مراقبة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج وأجهزة تحديد المواقع GPS وعلي إتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الإتحاد العربي ( سوبر جيت ) بالإضافة إلي أنها سيارة كهربائية صديقة للبيئة ولا يوجد لها صوت أو إنبعاثات للعوادم ويقودها سائقين مدربين علي أعلي مستوي لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب .

وأضافت الوزارة في بيانها  أن حجز السيارة سيكون  متوفر عن طريق التطبيق الذكي للهاتف المحمول والمزمع إطلاقه مع أول يوم تشغيل للسيارة وبها إمكانية الدفع بطريقتين إما عن طريق الكريديت كارد أو الكاش كما يوجد خط ساخن 19157 لتلقي الشكاوي ومقترحات الركاب لتقديم أعلي مستوي من الخدمة والرفاهية.

الجريدة الورقية