شيخ الأزهر يزور مسجد السيدة زينب بعد الانتهاء من عمليات التجديد

زار فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم الإثنين، مسجد السيدة زينب بالقاهرة، حيث كان في استقبال فضيلته الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ولفيف من قيادات وزارة الأوقاف المصرية.

التجديدات في المسجد

استعرض وزير الأوقاف لشيخ الأزهر أعمال التجديدات في المسجد والتي امتدّت لتشمل المقصورة الجديدة للضريح، والترميمات الأثرية داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية، والزخارف المعمارية، والتطوير الشامل لخدمات المسجد ومرافقه، وباحاته ومآذنه، مطلعا فضيلته على التخطيط العام لعملية التجديد ومراحل تنفيذها.

وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره لجهود الدولة وحرصها على رعاية وترميم المساجد والآثار الإسلامية.

على الجانب الآخر أشاد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالموقف المشرف لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه القضية الفلسطينية ورفضها تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الداعية لمشاركة دولة الإمارات في إدارة مدنيَّة لقطاع غزة.

أكد مجلس حكماء المسلمين تأييده الكامل لموقف دولة الإمارات الشجاع من أن الاحتلال الإسرائيلي لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله باتخاذ هذه الخطوة، ورفض الانجرار خلف أي مخطط يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة.

جدِّد مجلس حكماء المسلمين دعوته المجتمع الدولي إلى وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة، ومنع الاحتلال من الإقدام على اجتياح رفح الفلسطينية، وفرض حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما رحب الأزهر الشريف بالخطوة التي أعلنت عنها جمهوريَّة مصر العربية باعتزامها التدخل لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية، مؤكدًا دعمه الكامل للقيادة السياسيَّة في هذه المبادرة التي تليق بمكانة مصر وتاريخها المديد والمشرف من إطار دعم القضية الفلسطينية، وإحقاق حق الفلسطينيين وإزهاق باطل الظالمين المعتدين، وإعلاء لموقف الشعب المصري الداعم لصمود إخوانه في قطاع غزة.





طالب الأزهر الجميع بممارسة أقصى درجات الضغط السياسي والعالمي والشعبي من أجل وقف شلالات الدماء، ومحاصرة الكيان الصهيوني سياسيًّا واقتصاديًّا، ومحاكمته على جرائمه الإرهابيَّة التي درج على اقترافها منذ أكثر من ٧٥ عامًا في حق الشعب الفلسطيني، ووضع حدٍّ للمجازر الحديثة، التي لم تتوقَّف على مدار الساعة ولمدة تجاوزت الـ ٢٢٠ يومًا متصلة.