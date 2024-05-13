المؤتمر السنوى لكلية الفنون التطبيقية

نظمت اليوم كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها المؤتمر الطلابي السنوي، تحت عنوان "الفنون التطبيقية بين الابتكار والمنافسة"، تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور ورئاسة الأستاذ الدكتور عبدالمؤمن شمس القرنفيلي، عميد الكلية، الذي أكد على أهمية الربط بين البحث العلمي والصناعة وضرورة تأهيل الطلاب لسوق العمل، وقد أدارت الحوار ا.د غادة المسلمي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومقرر عام المؤتمر، وبحضور كوكبة من الخبراء ورجال الصناعة، وبحضور السادة الوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب ممثلين لكل أقسام الكلية، حيث تحدث في المؤتمر المعماري المعلم عصام صفي الدين مؤسس بيت المعمار المصري، ومن رجال الصناعة مهندس عمرو عرنسة، مدير التطوير والتصميم صاحب شركة بينوكيو Pinocchio للأاثاث، والمهندس حازم محمد عبد الموجود، رئيس قسم الإنتاج لشركة Egypt Gold حيث أكد الخبراء على احتياجات سوق العمل لبعض الوظائف المستحدثة في ظل الثورة التكنولوجية الحديثة ومواجهة التحديات المستقبلية بأحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية.. وقام عميد الكلية والسادة الخبراء بافتتاح معرض للمنتجات التطبيقية للأقسام.