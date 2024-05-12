رئيس جامعة عين شمس يستقبل السفير البريطاني بالقاهرة

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، اليوم الأحد، السفير جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي بين مصر والمملكة المتحدة.

حضر اللقاء مارك هوارد، مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، والدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة، ومنى بدوى مسئول التعليم بالسفارة، وشيماء البنا مسئول التعليم بالمجلس الثقافي البريطانى.

اتفاقيات تعاون بين جامعة عين شمس وجامعات بريطانية

أعرب رئيس جامعة عين شمس في بداية اللقاء عن ترحيبه بسعادة السفير، مؤكدا عُمق العلاقات التى تربط بين مصر وبريطانيا خاصة فى مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار رئيس جامعة عين شمس إلى اتفاقيات التعاون القائمة بين جامعة عين شمس وعدداً من الجامعات البريطانية ، مؤكدا أنه هناك دائمًا المزيد من الآفاق المفتوحة لتعزيز هذا التعاون.

ولفت رئيس جامعة عين شمس إلى حرص الجامعة على تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات الاستراتيجية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الجهات والجامعات العالمية المرموقة.

وتحدث رئيس جامعة عين شمس عن قطاع الابتكار والتدريب بالجامعة ، والذي يضم ثلاثة مراكز ( التدريب والتطوير - ريادة الاعمال والابتكار – التوظيف ) ، ويعمل القطاع على توافق و تكامل هذه المراكز الثلاثة بشكل مباشر مع رؤية جامعة عين شمس لتصبح رائدة عالميًا في التعليم والبحث والابتكار وضمان الانتقال السلس إلى العالم المهني.

وأعرب سعادة السفير عن تقديره للجهود التي تبذلها الجامعة في رفع مستوى التعليم والبحث العلمى مؤكدا على الاستعداد لتعزيز التعاون في مجالات متعددة.

تناول اللقاء العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مجالات التعاون القائمة والمستقبلية بين جامعة عين شمس والجامعات بالمملكة المتحدة خاصة في مجالات التبادل الطلابى والبرامج المشتركة.