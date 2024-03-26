مجلس جامعة الإسكندرية يعتمد الأعداد المقترح قبولها بالكليات للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤

وافق مجلس جامعة الإسكندرية في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء ٢٦ مارس ٢٠٢٤، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، على الأعداد المقترح قبولها بكليات جامعة الإسكندرية للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، ورفعها إلى المجلس الأعلى للجامعات.

كما ووافق المجلس على إنشاء درجة الدبلومة المهنية لمكافحة العدوى الطبية بكلية الطب.

قرارات جديدة لمجلس جامعة الإسكندرية

بينما وافق المجلس على بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الأعمال) والمركز القومي للبحوث بالقاهرة، وتجديد بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الزراعة) وكل من شركة دلتا ووتر لمعالجة المياه مغناطيسيا وشركة بيتي لمنتجات الألبان، ومذكرة التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية طب الأسنان) وبرنامج نظم المعلومات الصحية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومذكرة الاتفاق بين جامعة الإسكندرية وشركة إيتوس(تكنولوجيا البيئة والخدمات البترولية)، واتفاقية الرعاية المقترحة بين الوكالة الجامعية الفرانكفونية (AUF) ونادي الطلاب (Alex Monde) والخاصة بتجديد عضوية النادي في شبكة الأندية القيادية للطلاب الناطقين بالفرنسية (CLEF) للعام الثاني على التوالي، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية ومجلس أمناء جامعة جورجيا نيابة عن معهد جورجيا للتكنولوجيا.

كما وافق المجلس على ترقية ٢٢ عضو هيئة تدريس، ١١ إلى وظيفة أستاذ، و١١ إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين ١٣ مدرس، ومنح ٨٠ درجة دكتوراه و١٤٢ درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلف.

الاستعدادات للمشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي

وفي سياق أخر، طالب الدكتور سعيد علام نائب رئيس جامعة الإسكندرية، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات للمشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الجديدة، لافتا إلى تقديم الدعم الكامل لكافة كليات الجامعة.

جاء ذلك خلال استعراض المجلس اليوم التقرير المقدم من الدكتورة دنيا عادل استاذ الإدارة الرياضية بكلية التربية رياضية بنات، والمنسق العام لجامعة الإسكندرية، في ملف التميز الحكومي موضحة أنه تم التنسيق الكامل بين جميع كليات الجامعة والحصر الدقيق لكافة البيانات وتلقي طلبات الترشح وعملية التقييم للمرشحين.

وأضافت الدكتورة دنيا عادل، أن هناك عدد من الجوائز التي تسعي كليات الجامعة للمشاركة فيها بداية من جائزة التميز الحكومي والمواقع الإلكترونية المتميزة والمبادرة الحكومية الإبتكارية وأفضل مدير عام ومدير إدارة وأفضل موظف حكومي.

ووجه الدكتور سعيد علام، وكلاء الكليات إلى ضرورة البدء فى تطبيق منظومة إدارة وتدوير المخلفات داخل كليات الجامعة ووضع الارشادات الخاصة بعملية الجمع والتدوير.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة حول دور المركز الهندسي بالجامعة فى المشاركة مع محافظة الاسكندرية بمشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار.

كما استعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتورة وفاء السحلي الاستاذ بكلية الطب حول تنظيم الجامعة لقافلة طبية ومجتمعية " قافلة سيوة العشرون" بالتعاون مع نادي روتاري الاسكندرية مريوط، فى الفترة من 26فبراير إلي 1 مارس، حيث شارك في القافلة 106 فرد منهم 73 أساتذة وأطباء ، 33 من التمريض والمساعدين والمتطوعين، وبلغ إجمالي المستفيدين من القافلة 3332 من أهالي سيوة فى التخصصات الطبية المختلفة، كما تضمنت القافلة خدمات اجتماعية وتقديم دعـم مالى للأسر الأولى بالرعاية، وتجهيز العرائس مع صرف عدد كبير من الأدوية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة للأهالي.

واستعرض المجلس أبرز الأنشطة والفاعليات بكليات ومعاهد الجامعة من ورش العمل والندوات والمحاضرات العلمية والقوافل الطبية والمجتمعية والتوعوية ومعارض اهلا رمضان ومعارض للأدوات المكتبية واللقاءات الطلابية خلال شهري فبراير ومارس 2024 .

ووافق المجلس على تجديد بروتوكول التعاون بين جامعة الاسكندرية (كلية الزراعة) وشركة دلتا لمعالجة المياه مغناطيسياً ، الموافقة على برتوكول التعاون بين جامعة الاسكندرية (كلية الزراعة) وشركـة بيتي لمنتجات الألبـان، الموافقة على مذكرة التعاون بين جامعـة الاسكندرية ( كلية طب الأسنان) وبرنامج نظم المعلومات الصحية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .