اقرأ غدًا بالوفد.. معيط: الأولويات الرئاسية في الجمهورية الجديدة ستغير الوجه الاقتصادي لمصر

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "معيط: الأولويات الرئاسية في "الجمهورية الجديدة" ستغير الوجه الاقتصادي لمصر".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

في حوار مفتوح مع المستثمرين والمصدرين حول الموازنة الجديدة.. "معيط": الأولويات الرئاسية في "الجمهورية الجديدة" ستغير الوجه الاقتصادي لمصر

استكمالا لإصلاحات الهيكلية الاقتصادية لجني الإنجازات

لا زيادة في أعباء الضرائب أو التعريفة الجمركية على المستثمرين

ملف خاص.. وما أدراك ما ليلة القدر؟

انخفاض أسعار 7 سلع أساسية وشعبة المستوردين: انخفاض بقيمة 5800 جنيه في سعر حديد عز

الأهلي يقترب من حسم صفقة "بلعيد"

د. وجدي زين الدين يكتب: المواجهة الشرسة مع جشع التجار