الإثنين 08 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. معيط: الأولويات الرئاسية في الجمهورية الجديدة ستغير الوجه الاقتصادي لمصر

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

 تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "معيط: الأولويات الرئاسية في "الجمهورية الجديدة" ستغير الوجه الاقتصادي لمصر".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

في حوار مفتوح مع المستثمرين والمصدرين حول الموازنة الجديدة.. "معيط": الأولويات الرئاسية في "الجمهورية الجديدة" ستغير الوجه الاقتصادي لمصر 

استكمالا لإصلاحات الهيكلية الاقتصادية لجني الإنجازات 

لا زيادة في أعباء الضرائب أو التعريفة الجمركية على المستثمرين 

ملف خاص.. وما أدراك ما ليلة القدر؟ 

انخفاض أسعار 7 سلع أساسية وشعبة المستوردين: انخفاض بقيمة 5800 جنيه في سعر حديد عز

 الأهلي يقترب من حسم صفقة "بلعيد" 

د. وجدي زين الدين يكتب: المواجهة الشرسة مع جشع التجار

الجريدة الورقية