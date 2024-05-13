الزمالك يؤجل حسم ملف الراحلين إلى ما بعد نهائي الكونفدرالية

اتفق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني على تأجيل اتخاذ أى قرارات خاصه باللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالى لحين الانتهاء من مباراتى الذهاب والعوده أمام نهضة بركان.

وتضم قائمة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم كلا من محمد عواد ومحمد صبحي حارسا المرمى ومحمد أشرف روقا ويوسف أوباما ومحمود علاء حيث يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك لحسم هذا الملف سواء بحسم تجديد التعاقد معهم أو الاستغناء عنهم واتفقت الإدارة على هذا الأمر مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وذلك من أجل أن يتفرغ جوميز لكتابة التقرير الخاص باللاعبين التي تنتهي عقودهم، وتحديد مصير كل لاعب، وحسم اللاعبين الذين لن يحتاجهم.

وعلمت الوفد أن جوميز يرى ضرورة تجديد عقد ثنائي الحراس ومعهم يوسف أوباما وأشرف روقا مع الاستغناء عن محمود علاء الذى خرج من حسابات المدير الفني فى الفترة الأخيره وتم استبعاده من السفر إلى المغرب لأسباب فنيه كما تردد أن اللاعب اتفق مع مسئولى نادى بيراميدز للانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل.

على صعيد آخر ينتظر مجلس الإدارة الحصول على مبلغ ١٦٠ ألف دولار من اللاعب التونسي حمدى النقاز بعد صدور حكم نهائى لصالح القلعه البيضاء ومن المقرر أن يتم استغلال هذا المبلغ فى تسديد بعض مستحقات المغربى خالد بوطيب مضافا إليه المبالغ التى سيحصل عليها النادى من الإتحاد الإفريقى لكرة القدم من حصيلة الوصول إلى نهائي الكونفدراليه حيث يحصل الفائز باللقب على ٢ مليون دولار والوصيف على مليون دولار وذلك لإنهاء أزمة إيقاف القيد.



