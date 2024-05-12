التكنولوجيا المالية فى مناهج التعليم الجامعى لأول مرة فى مصر

أعلنت فينتك إيجيبت FinTech Egypt التابعة للبنك المركزى المصرى، عن استحداث مادة «أساسيات التكنولوجيا المالية Fundamentals of FinTech» ضمن المناهج الدراسية فى عدد من الجامعات، وذلك من خلال مبادرة «FinYology» وبالتعاون مع المعهد المصرفى كشريك إستراتيجى.

ومن المقرر تدريس المادة المستحدثة بدءًا من العام الدراسى الحالى فى كل من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى «AAST»، وجامعة الجيزة الجديدة «NGU»، والجامعة البريطانية فى مصر «BUE» كمرحلة أولى يليها باقى الجامعات تباعًا فى مراحل لاحقة.

قال المهندس أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع تكنولوجيا المعلومات «إن تدريس المادة الجديدة يأتى استكمالًا للجهود الحثيثة التى يبذلها البنك المركزى للنهوض بمنظومة التكنولوجيا المالية فى مصر، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار، والتى يعد خلق وتطوير الكوادر الشابة إحدى أهم ركائزها».

وأوضح أن مبادرة «FinYology» تم إطلاقها فى فبراير 2020 لنشر الثقافة المالية الرقمية بين طلاب الجامعات، لافتًا إلى أن المبادرة يشارك فيها 18 بنكًا من البنوك العاملة فى مصر؛ وأكثر من 25 جامعة حكومية وخاصة؛ كما بلغ عدد المشروعات الجامعية ذات الصلة بالتكنولوجيا المالية أكثر من 500 مشروع مقدم من حوالى 7000 طالب جامعى فى مختلف التخصصات.

وأعرب الدكتور عبدالعزيز نصير، المدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى عن سعادته بإنابة البنك المركزى المصرى للمعهد فى التوسع بتنفيذ مبادرة FinYology – FinTech for Youth، من خلال إدراج مقرر جديد ومتكامل حول مبادئ التكنولوجيا المالية ليتم تدريسه للطلاب فى الكليات ذات الصلة بالجامعات المصرية، وأضاف: «إن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية المعهد لإعداد الطلاب والخريجين الجدد وتزويدهم بالمهارات والإمكانيات اللازمة لسوق العمل، وللبدء فى مشروعات واعدة تفيد الاقتصاد القومى، الأمر الذى لن يتم إلا بتسليط الضوء على أحدث التطبيقات والفرص التى تتيحها التكنولوجيا المالية فى مجالات وآليات العمل المختلفة».

وتم إعداد المحتوى العلمى الخاص بمادة «أساسيات التكنولوجيا المالية» بمعرفة معهد لندن للأعمال المصرفية والمالية «The London Institute of Banking & Finance-LIBF»، والذى يتمتع بخبرة كبيرة تصل إلى نحو 140 عامًا فى مجال بناء القدرات فى مجال الأعمال المصرفية والتمويل؛ وتطوير وتقديم المناهج التعليمية المتخصصة فى مجال التكنولوجيا المالية فى أكثر من 120 دولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث جاء ذلك فى اطار تفعيل مذكرة التفاهم التى وقعها البنك المركزى المصرى مع المعهد فى يوليو الماضى خلال فعاليات مؤتمر سيملس شمال إفريقيا «Seamless NorthAfrica 2023»، وتتضمن تقديم دورات تدريبية وورش عمل وبرامج تعليمية وتأهيلية، مصممة وموجهة خصيصًا لدعم وتعزيز كوادر التكنولوجيا المالية بالسوق المصرى، سواء من العاملين بالقطاع المصرفى أو الخريجين أو طلاب المدارس والجامعات.