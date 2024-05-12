التعليم: لا شكاوى من امتحانات النقل بمدارس الإسكندرية

أعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ، انتهاء أعمال امتحانات صفوف النقل بالابتدائية والإعدادية والثانوي والتعليم الفني، اليوم الأحد ١٢ مايو دون تلقي اي شكاوي من الطلاب أو لجان الامتحانات .

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب ، والمتابعة الميدانية لسير العملية الامتحانية .

متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وكان الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم قد قام صباح اليوم بمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 / 2024 لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوي والتعليم الفني وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من السيد المحافظ .

سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة

وقام ( أبوزيد ) بمتابعة سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة بمجمع مدارس المشروع الحضاري بمنطقة بشاير الخير ، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة أميرة لطفي الرسمية لغات بإدارة غرب ، وذلك بحضور محمد سليمان مدير عام الإدارة ووسيم جاد وكيل الإدارة ، وأكّد على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات ، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان ، كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة ، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين ، واستأنف مدير المديرية جولته التفقدية بمتابعة مدرسة الشهيد ياسر مرسي الابتدائية ، وأشاد بانضباط سير العملية الامتحانية بالمدرسة ، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس وتكليف المراحل التعليمية والمتابعة ومسئولي الإدارة بمتابعة الامتحانات في نطاق كل إدارة .

غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية

وفي سياق متصل أوضح مدير المديرية أنّ تعليم الإسكندرية قام بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول ، مؤكدًا على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم .