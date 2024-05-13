محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تفعّل اليوم الدولي للصحة النباتية 2024

احتفت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، باليوم الدولي للصحة النباتية بالتزامن مع الاحتفال العالمي، الذي يوافق 12 مايو من كل عام لتعزيز دور الصحة النباتية عالمياً، وذلك تحت شعار "حماية النباتات.. حماية للحياة"؛ لرفع مستوى الوعي واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة النباتات وحماية البيئة.



وأكدت من خلال منصاتها الإعلامية في شبكات التواصل الاجتماعي أن النباتات لها دور كبير في الحياة, حيث تعد مصدراً أساسياً لغذاء الإنسان والحيوان، بالإضافة إلى دورها في إضفاء الجمال والثراء على البيئة لذا يجب الحفاظ على صحتها وضمان استدامتها.

وأشارت إلى أن تفعيل اليوم الدولي للصحة النباتية يستهدف رفع وتعزيز مستوى وعي المجتمع بأهمية ودور صحة النباتات في توفير الغذاء، والمحافظة على البيئة والصحة والتطور الاقتصادي، إضافة إلى الحث على العمل على حماية النباتات إلى جانب تسليط الضوء على الأنشطة والخدمات التي تقدمها الهيئة للحفاظ على البيئة واستدامتها.