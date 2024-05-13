ضعف المياه اليوم 8 ساعات فى هذه المناطق بسوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في سوهاج، عن ضعف المياه في الأدوار العليا بمركز ومدينة دار السلام بسوهاج اليوم الإثنين، ويوم الأربعاء من الساعة الخامسة فجراً حتى الساعة الواحدة ظهرا ولمدة 8 ساعات.





صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الصيانة الدورية وغسيل المروقات لمحطة مياه اولاد سالم السطحية.

الخط الساخن 125



وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.



شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

