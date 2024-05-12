ضعف المياه 11 ساعة  في دسوق بكفر الشيخ وانقطاعها فى القرى النائية التابعة لها .. اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدسوق في محافظة كفر الشيخ، ضعف مياه الشرب عن مدينة دسوق وانقطاعها فى القرى النائية التابعة للمدينة، اليوم الأحد، من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم، لمدة 11 ساعة.

وأوضحت الشركة أنّ المناطق التي ستتأثر بضعف مياه الشرب هي مركز ومدينة دسوق ومجلس قروي «شابة، والعجوزين»، وانقطاعها بالأطراف، وذلك للقيام بأعمال غسيل وتطهير وتعقيم المروقات والخزان الأرضي وجميع مراحل المرشحات بمحطة مياه الشرب الرئيسية بمحلة أبو علي، حيث يتم تشغيل المحطة بنصف طاقتها الإنتاجية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، على أنّ تعود المياه إلى طبيعتها عقب انتهاء الأعمال.وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدسوق، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، مشيرةً إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب لتكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي والذي يعمل على مدار 24 ساعة.