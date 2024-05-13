أطعمة تقلل من ظهور الشيب المبكر للشعر

قد تتفاجأ عندما تعلم أن هناك بعض الأطعمة لها القدرة على تقليل الشيب المبكر للشعر حيث تخضع جميع خصلات الشعر لدورة من التجدد والموت أثناء نموها، وتستمر هذه الدورة طالما بقيت بصيلات الشعر نشطة، والتي تستمر لبقية حياتك.

عندما تواجه بصيلات الشعر الضغوطات وتقدم العمر، يمكنها البدء في إنتاج لون أقل في كل مرحلة، ويتم تحديد توقيت الشيب جزئيًا بواسطة جيناتنا لذا، إذا كان أحد والديك لديه شعر رمادي في الثلاثينيات من عمره، فلديك فرصة أيضًا.

بنفس الطريقة التي يؤثر بها النظام الغذائي على صحتنا، فإنه يؤثر أيضًا على بشرتنا وشعرنا حيث ان هناك عدد من الأطعمة التي تمنع شيب الشعر المبكر، بالإضافة إلى أنها تغذي الشعر، فإنها أيضاً تزيل العديد من المشاكل المرتبطة به، وفيما يلي أبرزهم:

الأطعمة المخمرة

يمكن لبعض الأطعمة المخمرة مثل الكمبوتشا والكيمتشي والمخللات وغيرها من المواد الغذائية التي تحتوي على البروبيوتيك أن تحسن صحة أمعائك.

السلمون

تعتبر أسماك السلمون مصدرًا صحيًا لفيتامين د،لأنه إذا كان الشخص يعاني من نقص فيتامين د سيعجل ذلك من الشيب المبكر للشعر، لذا إذا قمت بتضمين الأسماك الدهنية في نظامك الغذائي، مثل السلمون، فسوف تحصل على فيتامين د بالإضافة إلى أوميجا 3 والبروتين، مما سيساعد على جعل شعرك قويًا وحريريًا بالإضافة إلى قتامة الشعر.

البيض

يعتبر البيض من أكثر الأطعمة فعالية للشعر بالإضافة إلى البروتين الموجود فيها، فهي تحتوي على فيتامين ب12، وهو غير متوفر بسهولة في الأطعمة النباتية.

الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة على النحاس، وهو عنصر غذائي مهم آخر لمنع الشعر الرمادي والشيخوخة، ويعتبر الحديد والنحاس من العناصر الغذائية التي تعتبر حيوية لمنع الشعر الرمادي والشيخوخة حيث أن نقص الحديد هو السبب الأكثر شيوعا لمشاكل الشعر، في حين أن نقص النحاس هو السبب الرئيسي لنقص الميلانين.