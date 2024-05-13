نصائح لتجنب إصابة طفلك بالجفاف في فالصيف

مع ارتفاع درجة الحرارة خلال أشهر الصيف، من الضروري اتخاذ احتياطات إضافية للحفاظ على سلامة وصحة أطفالك الصغار، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنع الجفاف حيث أن الرضع والأطفال الصغار معرضون بشكل خاص للجفاف بسبب صغر حجم أجسامهم واحتياجاتهم العالية من المياه وفقًا لموقع بولد سكاي الهندي.

يحدث الجفاف عندما يفقد الجسم سوائل أكثر مما يستهلك، مما يؤدي إلى نقص الشوارد الأساسية ويسبب مجموعة من الأعراض، تتراوح من الانزعاج الخفيف إلى المضاعفات الصحية الشديدة ،لذا من الضروري معرفة أهمية الوقاية من الجفاف عند الأطفال خلال فصل الصيف.

و يتعرض الرضع والأطفال الصغار لخطر الجفاف بشكل أكبر بسبب عوامل مثل صغر حجم أجسامهم، والتمثيل الغذائي الأسرع، والقدرة المحدودة على توصيل احتياجاتهم بشكل فعال.

وتشمل الأسباب الشائعة للجفاف عند الأطفال التعرق الزائد والقيء والإسهال والحمى وعدم تناول كمية كافية من السوائل.

وتشمل العلامات الشائعة للجفاف عند الأطفال ما يلي:

جفاف الفم والشفتين

حفاضات مبللة أقل من المعتاد

البكاء بدون دموع

التهيج أو الانفعال

الخمول أو النعاس

التنفس السريع أو ضربات القلب السريعة

الوقاية من الجفاف عند الأطفال

تتطلب الوقاية من الجفاف عند الأطفال خلال فصل الصيف اتخاذ تدابير استباقية لضمان بقائهم رطبًا بشكل كافٍ، فيما يلي بعض النصائح العملية للمساعدة في منع الجفاف عند الأطفال:

الرضاعة الطبيعية أو الرضاعة الصناعية:

تأكدي من حصول طفلك على كمية كافية من حليب الثدي أو الرضاعة الصناعية طوال اليوم، لأنها تحتوي على السوائل والمواد المغذية الأساسية اللازمة للترطيب.

تقديم السوائل بانتظام:

قدمي له رشفات صغيرة من الماء بين الرضعات، خاصة أثناء الطقس الحار أو إذا ظهرت على طفلك علامات الجفاف، تجنب تقديم المشروبات السكرية أو عصائر الفاكهة، لأنها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الجفاف.

ملابس مناسبة:

ألبسي طفلك ملابس خفيفة الوزن مصنوعة من ألياف طبيعية مثل القطن لمنع ارتفاع درجة الحرارة والتعرق الزائد.

توفير الظل والتهوية:

حافظي على برودة طفلك وراحته من خلال توفير الظل عندما يكون بالخارج وضمان التهوية الكافية في الداخل، تجنب أشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة واستخدم المراوح أو مكيفات الهواء للحفاظ على درجة حرارة مريحة.

مراقبة إخراج الحفاضات:

تابعي إخراج حفاضات طفلك للتأكد من أنه ينتج عددًا كافيًا من الحفاضات المبللة كل يوم، قد تشير الحفاضات المبللة الأقل من المعتاد إلى الجفاف.

تقديم الأطعمة المرطبة:

أدخل الأطعمة المرطبة مثل الفواكه (مثل البطيخ والفراولة والبرتقال) والخضروات (مثل الخيار والكوسا) في نظام طفلك الغذائي لتكملة تناوله للسوائل.