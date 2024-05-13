مدحت العدل: أعشق شيكابالا وزيزو نجم الكرة المصرية (فيديو)

قال الكاتب والشاعر مدحت العدل، إنه عاشق لنجم الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، والجميع سيحزن كثيرا حال اعتزل شيكابالا، معقبا: "يجب أن نتعلم من ريال مدريد في تعامله مع اللاعب لوكا مودريتش، لأن شيكابالا كان بيشيل الفريق لوحده في فترة من الفترات.

وأضاف مدحت العدل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2: شيكابالا شال الزمالك في 20 سنة، في وقت لم يكن هناك أسماء كبيرة تلب بجواره، فهو أسطورة حقيقية باعتراف كبار الأساطير في كرة القدم المصرية، ومنهم حسام غالي ومحمد أبو تريكة.

أحمد سيد زيزو هو نجم الكرة المصرية في الوقت الحالي

وتابع مدحت العدل: “لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو هو نجم الكرة المصرية في الوقت الحالي، ومستواه مستمر على مدار السنوات الماضية ولم يتأثر، مردفا: ”إمام عاشور لاعب كبير، ورغم أنه يتملك جميع مقومات النجاح؛ فهو لم يقدم المردود المتوقع منه حتى الآن.