"صحة الإسماعيلية" تعقد ندوة تعريفية بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية

تحت رعاية الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية عُقدت اليوم بقاعة ا. د إسماعيل سلام ندوة تثقيفية وتعريفية بهيئة الاعتماد والرقابة تزامنا مع الإحتفال باليوم العالمى للتمريض الموافق 12 مايو من كل عام بحضور دكتور يوسف عامر مدير فرع هيئه الرقابة والاعتماد ومس هيام النسر نقيب تمريض الاسماعيلية ومس فوزيه عبدالله مدير إدارة التمريض بمديرية الصحه بالإسماعيلية وأعضاء هيئات التمريض بالمستشفيات والوحدات الصحية.

إستهلت الدكتورة ريم مصطفى كلمتها بتهنئة هيئه التمريض بالمديرية باليوم العالمي للتمريض ،مشيرة الى الدور الحيوي للتمريض فى النهوض بالقطاع الصحى حيث انهم العمود الفقري للخدمه الطبيه بجميع المنشآت الصحيه ،كما رحبت بوفد هيئة الرقابة والاعتماد مشيرةً إلى دورهم الفاعل فى الحفاظ على إستمرار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمنشآت التأمين الصحى الشامل .

وأكد الدكتور يوسف عامر خط الدفاع الاول بالمنظومة الصحية حيث انهم دوما على قدر المسؤولية بتقديم افضل رعاية تمريضية لجميع المرضى في كافة أقسام المستشفيات بكل تفانى وإخلاص فضلا عن الخدمات التمريضيه بوحدات الرعاية الأولية.

وإستعرضت الدكتورة إيمان شمس الدين عضو إدارة الدعم الفنى نبذة تاريخية عن اليوم العالمى للتمريض وما تمثله مهنة التمريض من أهميه في قطاع الرعاية الصحية من رعاية الأفراد والأسر والمجتمعات حتى يتمكنوا من الوصول إلى الصحة المثلى وجودة الحياة إتساقاً مع رؤية مصر 2030 .

وأوضحت دكتورة نهال كمال عضو إدارة الدعم الفنى دور هيئة الرقابة والاعتماد بمنشآت التأمين الصحى الشامل وإصدارات الهيئه من المعايير المعتمده عالميا من الاسكوا

كإعتماد المستشفيات ،وحدات الرعايه الأوليه ،العيادات ،الصيدليات الخاصة ،المعامل ،مراكز الاشعه ،العيادات المتخصصة ،مراكز العلاج الطبيعى ،ومعايير الصحه النفسيه.

وتناولت الدكتورة سارة زكريا عضو إدارة الرقابة الصحية المعايير التى تخص التمريض فى إعتماد المستشفيات وإدارة الموارد البشرية المتعلقة بحقوق وواجبات التمريض بالمنظومة الصحية .