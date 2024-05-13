عاجل
الأزهر يدعم مصر في محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني ويدعو لمحاصرته
الإثنين 13 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمير عزمي: عودة مصطفى شلبي إضافة للزمالك في مباراة الإياب

مصطفى شلبي لاعب الزمالك
مصطفى شلبي لاعب الزمالك

أكد أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك خاض مباراة نهضة بركان بالتشكيل الأمثل وحقق أقل الخسائر من المباراة.

txt

جهاد جريشة: الحكم تغاضى عن طرد لاعب نهضة بركان أمام الزمالك


وقال أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" في اعتقادي أن عودة مصطفى شلبي إضافة للزمالك في مباراة الإياب أمام نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية في القاهرة "

وتابع مجاهد: " أخطاء حسام عبد المجيد متكررة في الخط الخلفي لفريق الزمالك وأحمد فتوح عانى من غياب المساندة الدفاعية أمام نهضة بركان "

الجريدة الورقية