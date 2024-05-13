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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جوزيه جوميز: لسنا سعداء بالنتيجة وقدرون على التعويض في القاهرة

جوزيه جوميز المدير
جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك إن فريقه لم يبدأ الشوط الأول بشكل جيد  في لقاء نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية، ولكن الأداء كان أفضل في الشوط الثاني.

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موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية


وأضاف :" لسنا سعداء بالنتيجة وأشعر بقدرتنا على تغيير نتيجة المباراة في الشوط الثاني بالقاهرة، وحضرنا للمباراة من أجل تحقيق الفوز في لقاء الذهاب، ولكن كانت هناك بعض الأخطاء في الشوط الأول استغلها فريق نهضة بركان بشكل صحيح".
وأوضح المدير الفني أنه لم يتوقع النتيجة قبل اللقاء، وشدد على أن نهضة بركان فريق قوي وفريقه استعد بالطريقة التي لعب بها وكان من الممكن أن يقدم الزمالك مستوى أفضل.
وشدد على أن الزمالك يجب أن يركز بشكل أفضل ويخلق فرصاً أكير من أجل  التسجيل وتهديد مرمى الفريق المنافس في اللقاء.
وأوضح أنه سيبدأ الإعداد للقاء العودة من أجل تحقيق الفوز وحسم اللقب
وتعرض فريق الزمالك للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل  في القاهرة للتتويج باللقب.

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