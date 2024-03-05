علاء وجمال مبارك يتلقيان عزاء اللواء منير ثابت

تلقى كل من جمال وعلاء مبارك وعدد من أفراد عائلة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، عزاء اللواء منير ثابت، شقيق سوزان مبارك أرملة الرئيس مبارك، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وحرص على حضور العزاء الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي، ووزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، والدكتورة فايزة أبوالنجا مستشارة رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، والدكتور علي الدين هلال، والفنان محمود قابيل، وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، وعدد كبير من الشخصيات العامة.

من هو اللواء منير ثابت ؟

من مواليد محافظة قنا في 29 أكتوبر عام 1936، كما أن والده طبيب الأطفال الشهير صالح ثابت.

وشغل اللواء منير ثابت العديد من المناصب في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، من بينها رئيس اللجنة الأولمبية المصرية منذ عام 1990 حتى 2009، وعضوية مجلس إدارة شركة العالم العربي للطيران والفنادق، وتولى رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الجوية، كما كان مديرا لمكتب المشتريات العسكرية في واشنطن.