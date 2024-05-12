"بيت الوطن".. 15 ألف حجز مبدئي للوحدات السكنية بالمرحلة العاشرة

كشف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، عن أن عدد الحجوزات المبدئية للوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، خلال 3 أيام، بلغ 15.8 ألف حجز مبدئى.

في حين بلغ عدد الحجوزات المبدئية للأراضى المطروحة بالمرحلة التاسعة التكميلية بالمشروع، 1900 ألف حجز مبدئى، وسيبدأ استقبال تحويلات استكمال مقدمات الحجز لتلك الأراضي، يوم الأربعاء المقبل 15/5/2024.

وأضاف الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن عدد التحويلات الواردة فى اليوم الأول لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة بمشروع «بيت الوطن»، بلغ 2822 تحويلاً.

مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج

كما أكد أن مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، حقق نجاحا كبيرا، ولاقى إقبالاً واستحسانا من المصريين بالخارج، منذ أطلقته الوزارة في مطلع عام 2012.

وتعتبر كراسة الشروط، والمواقع الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة، وقطع الأراضى المطروحة بالمرحلة التاسعة التكميلية، متاحة على الموقع الإلكتروني للمشروع للراغبين بالحجز.

كما يجب أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز، وأية تحويلات ترد قبل الموعد المحدد سيتم ترحيلها لتُسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات.

وستكون الوحدات السكنية والأراضي في الأماكن التالية:

- مدينة العلمين الجديدة.

- الحي السكني الثالث بـ العاصمة الإدارية الجديدة.

- مدن أكتوبر الجديدة.

- الشيخ زايد.

- القاهرة الجديدة.

- العبور وبدر.

المستندات المطلوبة لمشروع "بيت الوطن":

- صورة جواز السفر المصري للمتقدم للحجز.

- صورة جواز سفر الأبناء والزوجة.

- صورة تصريح الإقامة في الدولة الأجنبية.

- مستند إثبات الحالة الاجتماعية كوثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة.