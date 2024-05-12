مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت
مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر
مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت،يستعد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك لمواجهة قوية وصعبة ضد نادي نهضة بركان المغربي في مباراة الذهاب بنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي ستجرى في الملعب البلدي ببركان في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد.
كيف يمكنك مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية؟
خلال البحث الذي قامت به جماهير النادي الأهلي عن كيفية مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في النهائي الأفريقي، تم العثور على البث الحصري لقنوات "بي إن سبورت" القطرية عبر قناة "6 بي إن سبورت" والتي ستنقل المباراة مباشرة من الملعب البلدي في بركان.
من المتوقع أن يعلق محمد فوزي على المباراة عبر القناة الصوتية الرئيسية، بينما سيعلق جواد بدة عبر القناة الصوتية الفرعية.
لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كأس الكونفدرالية الأفريقية
لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كأس الكونفدرالية الأفريقية
ويدخل الزمالك المباراة تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم، حتي تكون مهمة الفريق أسهل في لقاء العودة.
موعد مباراة إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية
ومن المقرر أن تكون مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، يوم الأحد المقبل، 19 مايو الجاري، باستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساء.
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