هدي الأتربي: سعيدة باعجاب جيل الـ 17 عامًا بأدواري الأخيرة

أكدت الفنانة هدي الاتربي أنها سعيدة بان أكثر المعجبين لها من عمر الـ17 و18 سنة قائلة: "فرحت جدًا إن أدواري الأخيرة عجبت ولاد وبنات في سن صغير، لأن السن ده مش بيعرف يكذب وصادقين في مشاعرهم"

وكشفت الفنانة هدي الاتربي تفاصيل مسلسلها القادم مع الفنانة حنان مطاوع قائلة: "انتهينا من تصوير أغلب مشاهد المسلسل الذى يحمل اسم هابى هالوين، ومتبقى مشاهد بسيطة نستعد لاستكمالها".

وعن حنان مطاوع قالت هدى الأتربى أثناء حلولها ضيفة على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى، والذى يذاع عبر إذاعة 90.90: "هي أخت بالنسبة لى وأعتز بها جدًا، وبرأيها لذا حينما أخبرتنى أن الدور جيد، والعمل ورقه جديد ومختلف وافقت على الفور".

وكانت حرصت الفنانة هدى الإتربي على كشف رأيها في عدد من الألقاب التي أطلقت عليها عقب مشاركتها في مسلسل العتاولة ضمن دراما رمضان ٢٠٢٤.

وقالت هدى الإتربي إن الجمهور أصبح يطلق اسم جورجينا على البنات الجميلة موضحة:" أي بنت حلوة اسمها جورجينا .. بقت أيقونة الجمال".

وأشارت هدى الإتربي إلى أن لقب “قنبلة الجيل” الذي أطلق عليها بعد دورها في العتاولة دليل على تفاعل الجمهور مع الدور.

وحقق مسلسل العتاولة نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وتصدر المسلسل لمؤشرات البحث علي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال أول 15 يوما في شهر رمضان.

وقدم أحمد السقا مباريات تمثيلية مع نجوم "العتاولة" وخاصة مع طارق لطفى وباسم سمرة وكذلك زينة، جعلت الجمهور يتفاعل مع أحداث المسلسل حلقة بحلقة ومشهد بمشهد وتصدر محركات البحث على موقع جوجل على مدار فترة عرضه، وقرر السقا في العتاولة تقديم شخصية شعبية مختلفة تماماً عن أدواره في الدراما على مدار السنوات من أجل التنوع والاختلاف الذى يحرص عليه، مع وجود خط رومانسى يجمعه بزينة خلق أجواء مختلفة في الأحداث المليئة بالصراعات والأكشن.



ومن المقرر أن يقدم صناع العمل جزء ثاني للمسلسل فى موسم رمضان 2024، وسوف يشهد الموسم الجديد مفاجآت بالجملة.

أبطال العتاولة

يشار إلى أن مسلسل "العتاولة" بطولة النجم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مى كساب، نهى عابدين، صلاح عبد الله، هدى الاتربى، ميمي جمال، محمد نجاتي، فريدة سيف النصر، مؤمن نور، حنان سليمان، مريم الجندى، أحمد كشك، صفوة، محمد التاجى ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

وكان تصدر النجم أحمد السقا ترندات مواقع التواصل الاجتماعى وأصبح حديث السوشيال خلال الأسابيع الماضية بالتزامن مع عرض حلقات مسلسله "جولة أخيرة" الذى انتهى على prime video، اذ حظى العمل بمشاهدة وتفاعل كبير من الجمهور.

يشار الى أن مسلسل "جولة أخيرة" بطولة النجم أحمد السقا ويشارك في بطولته أشرف عبدالباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، صفاء الطوخى، حنان سليمان، سحر رامى، الطفلة ملك فهمى، وضيفا الشرف أحمد فهمى وحنان مطاوع، وتأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.