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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لاعب طائرة الأهلي يجري جراحة ناجحة في ركبة القدم

بوابة الوفد الإلكترونية

خضع سيف عابد، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي لأهلي  لعملية جراحية لكي ورم في قصبة الساق.

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وتعرض سيف للإصابة بعد التتويج بالسوبر المصري أمام الزمالك في فبراير الماضي، ولكنه استقر على تأجيل العملية إلى نهاية الموسم ليساهم في التتويج بالرباعية مع الفريق.

ومن المقرر أن يبدأ اللاعب تنفيذ برنامج تأهيلي خلال الفترة المقبلة للمشاركة مع الفريق في الموسم المقبل.

وكان «رجال طائرة الأهلي» قد فاز برباعية كأس السوبر المصري ولقب الدوري وبطولة إفريقيا والتأهل لبطولة العالم للأندية وكأس مصر

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