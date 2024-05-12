شرخ في القدم.. بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة كريم حافظ

أكد الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن الأشعة أثبتت إصابة كريم حافظ، بشرخ في وجه القدم، إثر التحام قوي معه، وسيؤدي لعدة أيام تدريبات تأهيلية ليعود في أقرب وقت ممكن لصفوف الفريق.

وخضع كريم حافظ الظهير الأيسر لنادي بيراميدز فحوصات طبية وأشعة، على موضع الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام المصري في الدوري الممتاز، بعد خروجه مصابا قبل نهاية الشوط الثاني من اللقاء.

وغادر كريم حافظ مباراة المصري على استاد برج العرب، مصابا في قبل نهاية اللقاء بدقائق بعد الإصابة التي تعرض لها، في المواجهة التي انتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف وحصد ٣ نقاط في صدارة الدوري برصيد ٤٤ نقطة.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره نادي سيراميكا كليوباترا في السابعة من مساء الأربعاء المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٢٣ من بطولة الدوري الممتاز.