عاجل
عاجل.. إسرائيل ترفض مقترح وقف إطلاق النار وترسل وفدا إلى القاهرة السيسي: أتابع عن كثب التطورات الإيجابية بمفاوضات التوصل لهدنة شاملة في غزة
الإثنين 06 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كريم حافظ : تعاهدنا على العودة للمباراة بين الشوطين..وتستحق الفوز على فيوتشر

كريم حافظ
كريم حافظ

عبر كريم حافظ لاعب فريق نادي بيراميدز سعادته الكبيرة بالفوز الذي تحقق على حساب فيوتشر في الدوري وحصد ثلاث نقاط غالية، مؤكدا أن الجهاز الفني تحدث مغ اللاعبين بين الشوطين واللاعبون تعاهدوا على التعويض بعد التأخر في الشوط الأول بهدف على عكس سير المواجهة، والفريق في النهاية استحق بيراميدز والفوز والاحتفاظ بصدارة الدوري.

إقرأ أيضًا..

txt

جدو: إستمرار كريم حافظ مهم لـ بيراميدز

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي في الجولة ٢١ من بطولة الدوري.

أوضح كريم حافظ أنه لعب في مواجهة فيوتشر في مركز الظهير الأيسر حبث لعب في هذا المركز من قبل كثيرا، ولكنه نجح في تقديم المطلوب من الجهاز الفني ونجح الفريق في حصد ٣ نقاط غالية ومهمة في مسيرة الدوري ولابد من البناء على تلك النقاط ومواصلة مسيرة الانتصارات مباراة تلو الأخرى.

مواد متعلقة

بث الثقة فى الاقتصاد.. واجب وطنى!

المصري يضرب بيراميدز بثلاثية في كأس الرابطة

كأس الرابطة.. المصري يتقدم على بيراميدز في الشوط الاول

قائمة بيراميدز لمواجهة المصري في كأس الرابطة

بيراميدز يتأهل لربع نهائي كأس الرابطة على حساب زد

الليلة .. بيراميدز في مهمة صعبة أمام زد لخطف بطاقة التأهل بالرابطة

قائمة بيراميدز لمواجهة زد في كأس الرابطة

المصري يرفض الصفقات التبادلية في انتقال مروان حمدي إلى بيراميدز
الجريدة الورقية