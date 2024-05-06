كريم حافظ : تعاهدنا على العودة للمباراة بين الشوطين..وتستحق الفوز على فيوتشر

عبر كريم حافظ لاعب فريق نادي بيراميدز سعادته الكبيرة بالفوز الذي تحقق على حساب فيوتشر في الدوري وحصد ثلاث نقاط غالية، مؤكدا أن الجهاز الفني تحدث مغ اللاعبين بين الشوطين واللاعبون تعاهدوا على التعويض بعد التأخر في الشوط الأول بهدف على عكس سير المواجهة، والفريق في النهاية استحق بيراميدز والفوز والاحتفاظ بصدارة الدوري.

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وحقق بيراميدز فوزا غاليا على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي في الجولة ٢١ من بطولة الدوري.

أوضح كريم حافظ أنه لعب في مواجهة فيوتشر في مركز الظهير الأيسر حبث لعب في هذا المركز من قبل كثيرا، ولكنه نجح في تقديم المطلوب من الجهاز الفني ونجح الفريق في حصد ٣ نقاط غالية ومهمة في مسيرة الدوري ولابد من البناء على تلك النقاط ومواصلة مسيرة الانتصارات مباراة تلو الأخرى.