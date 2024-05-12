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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمرابط أساسي في تشكيل مانشستر يونايتد أمام آرسنال

أمرابط
أمرابط

كشف إريك تين هاج، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي مانشستر يونايتد، عن تشكيل الشياطين الحُمر لمباراة آرسنال ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
 

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ويحل آرسنال ضيفا على مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في الجولة السابعة والثلاثين من البريميرليج.

وقرر تين هاج إشراك كاسيميرو في قلب الدفاع لتعويض الغيابات التي يعاني منها الشياطين الحُمر ليشرك المغربي سفيان أمرابط في مركزه.
 

تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة آرسنال:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.
في خط الدفاع: ديوجو دالوت، جوني إيفانز، كاسيميرو، آرون وان بيساكا.
في خط الوسط: أماد ديالو، سكوت ماكتوميناي، كوبي ماينو، سفيان أمرابط.
في الهجوم: ماركوس راشفورد، راسموس هويلاند.
 


موقف آرسنال ومانشستر يونايتد في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

يأتي آرسنال في وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة بعد خوضه 36 مباراة، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن بـ 54 نقطة.
 

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