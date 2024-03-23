ميلان يدخل سباق التعاقد لضم سفيان أمرابط

دخل نادي ميلان الإيطالي في صراع شرس مع المغربي سفيان أمرابط نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لضمه الموسم القادم، خاصة وأن اللاعب إعارة من صفوف فريق فيورنتينا الإيطالي.

حيث كشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، عن وجود رغبة قوية من مسؤولو نادي اي سي ميلان الإيطالي، لضم نجم خط وسط منتخب المغرب هذا الموسم، لما يتمتع به من قوة بدنية ودفاعية.

وكان ميلان قد حاول سابقا الحصول على خدمات النجم المغربي، إلا أن الأمر انتهى باعاراته إلى الشياطين الحمر في الموسم الماضي.

وخاض امرابط 22 مباراة بقميص مانشستر يونايتد، نجح في الظهور أساسيا في 13 مواجهة.