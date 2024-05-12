بث مباشر يلا شوت الأن HD مشاهدة مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

بث مباشر يلا شوت الأن HD مشاهدة مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ، ويبحث متابعو البريميرليج عن مشاهدة بث مباشر مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم في قمة الدوري الإنجليزي، باعتبارها المباراة الفاصلة لتحديد بطل هذه النسخة المشتعلة حتى الآن، حيث يتمسك الجانرز بالفرصة لآخر لحظة، لإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام سنوات عديدة، فيما يسعى مان يونايتد إلى الفوز خلال هذه القمة، لتعويض جماهيره عن الإخفاقات المستمرة مؤخرًا؛ لذلك تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال بث مباشر اليوم.

ويرصد موقع بوابة الوفد ، آخر أخبار الفرق الرياضية المحلية والعالمية، ومواعيد مباريات اليوم في مختلف البطولات حول العالم؛ لذا نستعرض لكم فيما يلي، القنوات الناقلة لمباراة اليونايتد وأرسنال مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى موعد مشاهدة بث مباشر مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم في البريميرليج.

موعد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال بث مباشر اليوم

وتحدد موعد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي 2023-2024، لتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وفلسطين والأردن، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي

اضغط هنا لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي

ويستضيف ملعب "أولد ترافورد" معقل اليونايتد، مجريات بث مباشر مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم، والمقرر إقامتها الليلة في قمة مباريات الجولة السابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/2024.

ويحتل أرسنال وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي 2023/2024 برصيد 83 نقطة، وبفارق نقطتين عن السيتي صاحب الصدارة، فيما يأتي مان يونايتد في المركز الثامن بـ 54 نقطة.

القنوات الناقلة لـ بث مباشر مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم في قمة الدوري الإنجليزي

تأتي قناة "بي إن سبورت إتش دي 1"، باعتبارها القنوات الناقلة لبث مباشر مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد اليوم في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2024، وذلك نتيجة تعاقدها مع رابطة البريميرليج على إتاحة جميع المسابقات الإنجليزية مباشر، للعملاء التابعين لها في نطاق الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا؛ وبالتالي فإن قناتها Bein sports 1 HD ستعرض عبر هذا التردد، مشاهدة بث مباشر مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم.

تردد قناة Bein sports 1 HD القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2

استقر تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، على التشكيل الذي يخوض به مباراته مساء اليوم أمام آرسنال في الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

نادي مانشستر يونايتد فيأمل في أن يخرج بنتيجة الفوز يوم الأحد، من أجل إنعاش آماله في خطف بطاقة إلى إحدى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الثامن بالدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بعد أن خاض 35 مباراة فاز في 16 وخسر في 13 وتعادل في 6 مواجهات.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمي: أونانا.

الدفاع: دالوت- كاسيميرو- جوني إيفانز- آرون وان بيسكا.

الوسط: كريستيان إريكسن- كوبي ماينو.

أمامهما: أليخاندرو جارناتشو- ماسون ماونت- أنتوني.

الهجوم: هويلاند.

والأمل مستمر مع آرسنال حتى الثواني الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لكن بشرط أن يتجاوز الجانرز نظيرهم مانشستر يونايتد، مساء الأحد ويعود من أولد ترافورد بثلاث نقاط.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمي: ديفيد رايا.

الدفاع: ويليام ساليبا- بن وايت- جابرييل ماجالايس- تاكيهيرو توماسيو.

الوسط: أوديجارد- توماس بارتي- ديكلان رايس.

الهجوم: تروسارد- بوكايو ساكا- كاي هافيرتز.

بعد تفوق مانشستر سيتي يوم السبت على نظيره فولهام، تصدر الفريق جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 85 نقطة وأصبح الفارق بينه وبين آرسنال نقطتين.

آرسنال تراجع للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، عقب فوز السيتي على فولهام، برصيد 83 نقطة، وفي حال حقق الانتصار يوم الأحد سيعود إلى القمة في انتظار باقي مباريات الموسم.